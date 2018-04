Jourová z Bruselu odkázala, že je proti rokovaniam ANO s KSČM a SPD

Věra Jourová, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Brusel 11. apríla (TASR) - Nespokojnosť so skutočnosťou, že vláda českého premiéra v demisii Andreja Babiša je ochotná rokovať o budúcej vládnej zostave s Komunistickou stranou Čiech a Moravy (KSČM) a stranou Sloboda a priama demokracia (SPD), vyjadrila v stredu v Bruseli česká eurokomisárka Věra Jourová, ktorá je členkou Babišovej strany ANO.Eurokomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová počas stretnutia s novinármi vyjadrila nádej, že k takejto situácii nedôjde.opísala situáciu.uviedla.Zdôraznila, že od budúcej vlády očakáva, že bude plne v súlade s demokratickými princípmi a normami Európskej únie.vysvetlila komisárka.Priznala, že o tejto situácii už hovorila so šéfom strany Andrejom Babišom, ktorý pozná jej názory, ako aj postoj ďalších členov strany, ktorí sa netaja nevôľou viesť rokovania s komunistami a Tomiom Okamurom.Ak k tomu predsa dôjde, Jourová tvrdí, že nebude ľahké vysvetľovať to v zahraničí.uviedla Jourová.