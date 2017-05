Jozef Habánik začína druhé funkčné obdobie na poste rektora TnUAD

Prezident SR Andrej Kiska (vpravo) vymenoval Jozefa Habánika (vľavo) za rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v Prezidentskom paláci v Bratislave v stredu 3. mája 2017. Foto: TASR / KP SR Foto: TASR / KP SR

Prezident SR Andrej Kiska (chrbtom) vymenoval Jozefa Habánika (vľavo) za rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v Prezidentskom paláci v Bratislave v stredu 3. mája 2017. Foto: TASR / KP SR Foto: TASR / KP SR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trenčín 3. mája (TASR) – Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka (TnUAD) v Trenčíne Jozef Habánik dnes oficiálne nastúpil do svojho druhého funkčného obdobia. Do funkcie ho dnes na základe odporúčania Akademického senátu TnUAD a na návrh ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana vymenoval prezident Andrej Kiska.Ako informovala hovorkyňa TnUAD Lucia Pušicová, 8. februára o nominácii Habánika v tajnej voľbe jednomyseľne rozhodol Akademický senát univerzity. Členovia zamestnaneckej a študentskej časti akademickej obce predložili celkovo 25 návrhov kandidáta na rektora. Vo všetkých prípadoch bol navrhnutý súčasný rektor Jozef Habánik. Z 21 prítomných členov Akademického senátu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka mu v tajnom hlasovaní vyjadrilo podporu všetkých 21 senátorov.“ povedal Habánik po vymenovaní do funkcie.