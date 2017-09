Jozef Metelka označil Petra Sagana za najlepšieho jazdca celej galaxie

Televízny prenos záveru nedeľňajších pretekov, v ktorých Sagan získal tretí titul svetového šampióna za sebou, pozeral prostredníctvom mobilného telefónu na sústredení vo Vysokých Tatrách. „Peťo je najlepší jazdec celej galaxie. Trikrát po sebe sa to ešte nikomu nepodarilo. Normálne strácam slová pri jeho úspechu,“ zneli prvé slová Metelku pre agentúru SITA.

„Prenos z pretekov som nevidel celý, videl som len záverečných 900 metrov. Do poslednej chvíle to bolo napínavé. Hneď po prejazde cieľom som vedel, že to Peťo zvládol. Videl som to zo jeho záverečného posunutia bicykla do cieľa. Je to niečo úžasné a som neskutočne rád, že sa mu to podarilo. Lámať takéto rekordy je skvelé. Verím, že si to poriadne užíva. Gratulujem mu a je pre mňa česť, že som sa s ním mal možnosť stretnúť,“ pokračoval Jozef Metelka, viacnásobný majster sveta medzi hendikepovanými športovcami a dvojnásobný paralympijský šampión z Ria de Janeiro 2016. „Dúfam, že jeho úspechy budú pokračovať ďalej. Teraz mu prajem príjemný oddych. Verím, že si nájde čas na poriadnu dovolenku a rodinu,“ poznamenal.

Podľa Jozefa Metelku je súčasná dominancia Petra Sagana famózna, veď obhájiť titul svetového šampióna dvakrát za sebou sa ešte žiadnemu cyklistovi v cestných pretekoch nepodarilo. „Žiť v dobe, kedy sa niečo také stane, navyše slovenskému jazdcovi, je niečo neskutočné. Ešte raz mu posielam obrovskú gratuláciu,“ dodal.