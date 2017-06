JP Morgan Chase varuje, že pokojný brexit je stále málo pravdepodobný

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 6. júna (TASR) - Vittorio Grilli, člen manažmentu americkej veľkobanky JPMorgan Chase, varoval, že je stále ťažké si predstaviť "Grilli, predseda predstavenstva banky pre korporátne a investičné bankovníctvo v Európe, na Blízkom východe a v Afrike, v tejto súvislosti pripomenul, že ide ozáležitosť, pretože v stávke súEkonóm JPMorgan Malcolm Barr sa v pondelok (5.6.) pokúsil rámcovo načrtnúť, ako môžu jednotlivé výsledky predčasných parlamentných volieb tento týždeň ovplyvniť rokovania o odchode Británie z Európskej únie (EÚ).V správe klientom Barr naznačil, že ak konzervatívci získajú v parlamente väčšinu 50 a viac poslancov, môže to premiérku Theresu Mayovú, ktorá sa spolieha len na malú skupinu poradcov, povzbudiť, aby bola ostrá na rokovaniach, čo môže vyústiť dobrexitu. Naopak, tesnejšia väčšina by umožnila opozícii v Dolnej snemovni presadiť viac obmedzení.A ak by vládu zostavili labouristi, EÚ by pravdepodobne predĺžila Británii termín pre odchod z bloku, ktorý vyprší v marci 2019, aby novému kabinetu poskytla čas pripraviť sa na rokovania, uviedol Barr. Predpovedá tiež, že líder labouristov Jeremy Corbyn sa eventuálne môže snažiť o členstvo Londýna v Európskom hospodárskom priestore, podobne ako Nórsko.