JPMorgan Chase môže po brexite zrušiť až 4000 miest v Británii

Londýn 25. januára (TASR) - Americká veľkobanka JPMorgan Chase môže po odchode Británie z Európskej únie (EÚ) zrušiť až štvrtinu zo 16.000 pracovných miest v Spojenom kráľovstve. Upozornil na to vo štvrtok generálny riaditeľ banky Jamie Dimon.Šéf JPMorgan novinárom povedal, že banka bude možno musieť urobiť drastické škrty, ak sa pravidlá a podmienky na finančných trhoch po brexite výrazne zmenia.Počas členstva v EÚ môžu banky v Spojenom kráľovstve využívať tzv. pasové práva s podnikať v celom bloku. A to platí aj pre americké banky ako JPMorgan, ktoré majú v Londýne európsku centrálu. Ale Británia plánuje odísť z jednotného trhu a banky na ostrovoch tak o svoje práva prídu.Dimon už pred referendom o brexite v júni 2016 varoval, že jeho banka môže zrušiť až 4000 pracovných miest v Británii. Neskôr však tento odhad znížil na 500 až 1000 pracovných miest. V rozhovore pre médiá na okraj Svetového ekonomického fóra v Davose však americký bankár upozornil, že pri najhoršom možnom scenári môže banka zrušiť v Británii 25 % pracovných miest.Ak sa obe strany nedohodnú na vzájomnom uznávaní pravidiel, bude to zlé, uzavrel Dimon.