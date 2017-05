JPMorgan kupuje budovu pre 1000 zamestnancov v Dubline

Ilustračné foto Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Dublin 15. mája (TASR) - Americká investičná banka JPMorgan Chase sa dohodla na kúpe budovy v írskom Dubline s kancelárskou plochou pre 1000 zamestnancov. To je prvý signál o expanzii zahraničných finančných ústavov na írsky trh po tom, ako vláda v Dubline odštartovala veľkú kampaň, aby prilákala firmy z Londýna po brexite.Dublin, Frankfurt nad Mohanom a Paríž sú považované za najpravdepodobnejšie budúce adresy finančných spoločností, ktoré uvažujú o sťahovaní niektorých prevádzok do Európskej únie (EÚ) po odchode Británie z tohto bloku.JPMorgan Chase už má v Dubline pobočku, v ktorej zamestnáva približne 500 ľudí. Banka však nepovedala, koľko pracovných miest chce v Dubline vytvoriť, alebo či presunie niektoré pozície z Británie do Írska.JPMorgan na základe dohody získa 12.000 štvorcových metrov v dublinskej štvrti Capital Dock, uviedla vo svojom vyhlásení realitná spoločnosť Kennedy Wilson, ktorá budovu stavia.uviedla Carin Bryansová z írskej divízie JPMorgan.Írska vláda sa od vlaňajšieho júnového referenda o brexite snaží presvedčiť firmy, ktoré majú veľké základne v Británii, aby presunuli aspoň časť prevádzok do Írska a udržali si tak prístup na jednotný európsky trh.Podobnú kampaň spustili aj Frankfurt nad Mohanom a ďalšie európske metropoly. Dúfajú, že prilákajú niektorú z pätice najväčších amerických bánk, ktoré sa usadili v Londýne.