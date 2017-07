Jubilant David Hasselhoff nedávno zavítal na Slovensko

David Hasselhoff, archívne foto. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke americký herec a spevák David Hasselhoff počas fotenia s replikou seriálového auta KITT po tlačovej konferencii o hudobno-motoristickom podujatí Acceleration 2014 3. júla 2014 v Bratislave. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Baltimore/Bratislava 17. júla (TASR) - Americký herec a spevák David Hasselhoff je v Guinnessovej knihe rekordov zapísaný ako najsledovanejšia televízna hviezda na svete. V pondelok 17. júla sa dožíva 65 rokov.Za celosvetovú popularitu vďačí predovšetkým seriálom Knight Rider a Baywatch (Pobrežná hliadka). Ako spevák má na konte viac ako 10 albumov. V júni 2017 David Hasselhoff vystúpil na Dobrom festivale v Prešove. Jeho fanúšikovia si vychutnali hity ako Do the Limbo Dance, Crazy for you, Looking for freedom, Everybody Sunshine či Hooked on a feeling.David Michael Hasselhoff sa narodil 17. júla 1952 v meste Baltimore v americkom štáte Maryland. Už v detskom veku sníval o hereckej kariére, ako sedemročný stál prvýkrát na divadelnom javisku. Neskôr navštevoval rôzne herecké a tanečné kurzy. Popri štúdiu na Oakland University (OU) a na kalifornskom inštitúte umenia (California Institute of the Arts) si privyrábal ako čašník a model.Herecká kariéra Davida Hasselhoffa sa začala v televíznom seriáli The Young and the Restless (Mladí a nepokojní, 1973). Prvý veľký úspech sa dostavil s postavou súkromného detektíva Michaela Knighta, ktorý v akčnom seriáli Knight Rider (1982) bojoval proti zločinu aj s pomocou "zázračného" hovoriaceho auta známeho ako KITT.Zrejme najslávnejšou úlohou amerického herca sa stala postava záchranára Mitcha Buchannona v legendárnom seriáli Baywatch (Pobrežná hliadka, 1989-2001). Plážová prehliadka dokonalých opálených tiel prilákala k televíznym obrazovkám viac ako miliardu divákov, čím sa tento seriál zaradil k najsledovanejším v histórii. Nadviazalo naň niekoľko voľných pokračovaní, napríklad Baywatch: Hawaiian Wedding (Pobrežná hliadka: Havajská noc, 2003).Hasselhoffovu televíznu filmografiu tvoria napríklad aj snímky Bridge Across Time (Teror na londýnskom moste, 1985), Knight Rider 2000 (1991), Avalanche (Lavína, 1994), Legacy (Fotograf, 1998) alebo One True Love (Pravá láska, 2000).Herec sa presadil aj ako spevák. Jeho debutový album Night Rocker vyšiel v januári 1985. V júni 1989 vydal album Looking for Freedom s rovnomenným hitom, ktorý získal tri platinové platne v Európe a Hasselhoff sa stal najpredávanejším umelcom roka. Vydané platne mu priniesli viac ako 40 zlatých a platinových nahrávok po celom svete.Šou Celebrate the 80's and 90's with the Hoff, ktorá sa konala v rámci unikátneho podujatia Acceleration 2014 na profesionálnom pretekárskom okruhu Slovakia Ring pri Orechovej Potôni, uvádzal v júni 2014 práve americký herec, spevák a producent David Hasselhoff.Pri svojej poslednej návšteve Slovenska v júni 2017 ochutnal Hasselhoff niekoľko tradičných slovenských keksíkov, mierne v rozpakoch však ostal pri sójovej tyčinke, ktorú okomentoval ako "niečo čudné".