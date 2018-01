Jubilant Juan Carlos I. stál na čele Španielska takmer 40 rokov

Španielsky kráľ Juan Carlos a kráľovná Sofia, archívna snímka archívna snímka Foto: TASR/AP

Madrid/Bratislava 4. januára (TASR) - Juan Carlos I. bol v rokoch 1975 až 2014 španielskym kráľom z rodu Bourbónovcov. Abdikoval 18. júna 2014 v prospech svojho syna Filipa VI. V piatok 5. januára sa bývalý panovník dožíva životného jubilea 80 rokov.Juan Carlos I., celým menom Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón-Dos Sicilias, sa narodil 5. januára 1938 v talianskom Ríme, kde žila jeho rodina v exile po vyhlásení Španielska za republiku v 1931. Na svet prišiel ako vnuk španielskeho kráľa Alfonza XIII. Jeho otcom bol Juan de Bourbón, knieža barcelonský, matkou María de las Mercedes Bourbonská z rodu Bourbón-Orléans. Pochádza zo španielskej vetvy Bourbónovcov, ktorá v Španielsku vládne s malými prestávkami od roku 1700.Po absolvovaní stredoškolských štúdií na Instituto San Isidro v Madride nastúpil mladý princ na vojenskú prípravu, pričom slúžil pri pozemnom, námornom a leteckom vojsku a získal príslušnú hodnosť. Svoje vzdelanie zavŕšil štúdiom na madridskej Universidad Complutense v rokoch 1960 a 1961, kde študoval konštitučné a medzinárodné právo, ekonomiku a zdaňovanie.Dňa 14. mája 1962 sa v gréckych Aténach oženil s princeznou Sofiou Gréckou. Ich prvá dcéra Elena sa narodila v roku 1963, o dva roky neskôr prišla na svet dcéra Cristina a nakoniec sa v roku 1968 narodil korunný princ Felipe.V roku 1947, za vlády diktátora Franciska Franca, bola v Španielsku formálne obnovená monarchia, ale jej právoplatnému predstaviteľovi nebolo dovolené nastúpiť na trón. Po úmrtí Franca prehlásili Juana Carlosa za kráľa. Stalo sa tak 22. novembra 1975. Vo svojom prvom prejave vyjadril základné myšlienky svojej vlády - obnoviť demokraciu a stať sa kráľom všetkých Španielov na celom svete, bez výnimky.Počas transformácie na demokraciu sa v roku 1976 začala právna a politická reforma. V máji 1977 previedlo knieža Barcelony na kráľa Juana Carlosa I. svoju pozíciu hlavy španielskeho kráľovského domu a to prostredníctvom ceremónie, ktorá potvrdila rolu koruny v obnovení demokracie. O mesiac neskôr, po prvých demokratických voľbách od roku 1936, novozvolený parlament prijal prvú španielsku ústavu, ktorú potvrdilo referendum zo 6. decembra 1978. Ústava ustanovuje politickú formu štátu ako parlamentnú monarchiu a úlohu kráľa ako arbitra a dozoru nad vládnymi inštitúciami.Vo svojom prejave k parlamentu monarcha vyhlásil, že bude túto ústavu rešpektovať a slúžiť jej. Juan Carlos I. túto povinnosť do bodky splnil, keď zachránil nielen ústavu, ale aj demokraciu počas noci 23. februára 1981, keď ostatné vládne autority boli držané ako rukojemníci v budove parlamentu pri pokuse o vládny prevrat.Počas svojej vlády navštívil španielsky kráľ takmer všetky krajiny sveta, ako aj celý rad medzinárodných organizácií. Podporil i nový systém vzťahov s Latinskou Amerikou a podčiarkol hlavne identitu kultúr založenú na spoločnom jazyku, pričom zdôraznil potrebu vytvoriť spojené iniciatívy na podporu kooperatívnych aktivít. Vždy trval aj na dobrých vzťahoch Španielska s ostatnou Európou, hlavne však na integrácii do európskych štruktúr. Jeho proeurópsky profil a úloha pri obnove demokracie v Španielsku mu vyniesli množstvo rôznych ocenení a čestných doktorátov.Keďže v ústave sa hovorí, že kráľ je aj najvyšším veliteľom ozbrojených síl, musel sa Juan Carlos I. zúčastňovať na výročných vojenských oslavách, predsedať odovzdávaniu diplomov na vojenských akadémiách a univerzitách, ako aj navštevovať vojenské jednotky pri cvičeniach a manévroch. Okrem toho podporoval tvorbu a vývoj nových technológií v Španielsku a tiež iniciatívu v ekonomike, obchode, výskume, sociálnom rozvoji na všetkých úrovniach španielskej spoločnosti.Medzi svojimibol kráľ obľúbený. Mnohí Španieli obdivovali jeho šarm a eleganciu. Panovník platil dane ako každý občan krajiny a údajne mal aj bežný občiansky preukaz, v ktorom mal v kolónke zamestnanie uvedené "štátny zamestnanec". Je držiteľom Medzinárodnej ceny Karola Veľkého a získal viacero čestných titulov renomovaných svetových univerzít. V apríli 2012 sa však proti monarchovi predsa vzniesla vlna kritiky aj výzvy na jeho abdikáciu, keď podnikol výlet do juhoafrickej Botswany, kde poľoval na slony. Z ľavicového spektra sa ozvali pobúrené hlasy, že sa hlava štátu venuje nákladným radovánkam v čase krízy. Renomé kráľa nezlepšili ani ďalšie poľovačky v Rusku, kde zastrelil desať medveďov, ani skolenie ťarchavej medvedice v Rumunsku.Oficiálnu návštevu Slovenskej republiky absolvoval španielsky kráľ Juan Carlos I. a kráľovná Sofia na pozvanie vtedajšieho prezidenta SR Rudolfa Schustera v dňoch 1. až 3. júla 2002. Počas návštevy si na pôde Univerzity Komenského (UK) v Bratislave prevzal najvyššie vyznamenanie univerzity - Veľkú zlatú medailu za šírenie demokracie a humanizmu.Juan Carlos I. oficiálne abdikoval v júni 2014 po škandáloch spojených s korupciou a praním špinavých peňazí. Na tróne ho nahradil jeho syn Filip VI.