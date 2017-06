Jubilantka Milka Došeková si prihlášku na konzervatórium podala tajne

Emília Došeková odhalila tabuľku so svojím menom počas 20. ročníka festivalu Aničky Jurkovičovej, kde si prevzala ocenenie Kvet Tálie, 9. apríla 2017 v Novom Meste nad Váhom. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Návštevníci si prezerajú fotografie z divadelných hier, na ktorých je herečka Emília Došeková, ktorá odhalila tabuľku so svojím menom počas 20. ročníka festivalu Aničky Jurkovičovej, kde si prevzala ocenenie Kvet Tálie, 9. apríla 2017 v Novom Meste nad Váhom. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: www.csfd.cz



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. júna (TASR) – Slovenská divadelná a filmová herečka, recitátorka, speváčka - šansoniérka a autorka televíznych scenárov Emília Došeková oslavuje v stredu 14. júna 80 rokov.Emília (Milka) Došeková sa narodila 14. júna 1937 v Bratislave. Detstvo prežila v Krupine. Po prvom ročníku na gymnáziu v Šahách si tajne podala prihlášku na Konzervatórium do Bratislavy, kde ju prijali. V štúdiu herectva potom pokračovala na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave, kde ju prijali bez skúšok. Študovala v ročníku Ondreja Jariabka.V roku 1958 sa stala členkou Krajového divadla (dnes Divadla Andreja Bagara - DAB) v Nitre. Počas svojho pätnásťročného pôsobenia v DAB odohrala viac ako 1400 predstavení a naštudovala 50 postáv.Počas materskej dovolenky v roku 1966 sa podieľala na organizovaní tzv. Večerov pri petrolejových lampách, kde sa recitovali básne a hrávali šansóny. Zistila, že aj napriek častému obsadzovaniu v divadle a vo filmoch, je to presne to, čomu sa chcela venovať celý život.Po odchode z DAB v roku 1973 začala pôsobiť ako umelkyňa v slobodnom povolaní a naplno sa začala venovať šansónovým vystúpeniam.Ako filmová herečka sa v 70. a 80. rokoch 20. storočia predstavila napríklad vo filmoch Keby som mal pušku (1971), Bičianka z doliny (1981), Návrat Jána Petru (1984), v ktorých stvárnila rázne až komicky pôsobiace dedinské ženy.Scenárista a režisér Fedor Bartko o jej živote a tvorbe natočil v roku 2002 dokumentárny film Háčkovaný svet.V roku 2010 sa objavila vo filme českého režiséra Jana Švankmajera Přežít svůj život. Na televíznej obrazovke si zahrala v ostatom čase epizódne postavy v seriáloch Ochrancovia (2014) a Tajné životy (2015).Za svoju celoživotnú prácu, pri príležitosti životného jubilea dostala Emília Došeková v apríli tohto roku ocenenie Kvet Tálie na 20. ročníku medzinárodného divadelného Festivalu Aničky Jurkovičovej (FAJ) v Novom Meste nad Váhom.