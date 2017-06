Jubilantka Zuzana Cigánová pracovala s režisérmi zvučných mien

Zuzana Cigánová Foto: Divadlo.zlin.cz Foto: Divadlo.zlin.cz

Bratislava 23. júna (TASR) - Herečka, spisovateľka Zuzana Cigánová sa v piatok 23. júna dožíva 70 rokov.V minulosti bola širokej verejnosti známa predovšetkým ako herečka, dnes ju ľudia vnímajú skôr ako autorku, kritikou i čitateľmi veľmi pozitívne prijímaných kníh.Zuzana Cigánová sa narodila 23. júna 1947 v Bratislave v umelecky založenej rodine. Jej matka bola maliarka, o dva roky starší brat Peter Cigán sa presadil ako bábkarský výtvarník a animátor. Aj budúca herečka mala v detstve blízko k výtvarnej umeleckej tvorbe, až pokým si ako trinásťročná zahrala v poviedkovom filme Malá manekýnka (1960). Jej prvou filmovou úlohou bola titulná postava dievčiny, ktorá sa stane hviezdou módnych prehliadok, priveľmi však prepadne pýche a samoľúbosti.Absolventka herectva na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave stvárnila v roku 1966 postavu Teriny v cenami ovenčenej poeticko-romantickej dráme Romance pro křídlovku. Vo filmovej adaptácii básnickej poviedky Františka Hrubína si vtedy osemnásťročná Zuzana Cigánová zahrala s ostrieľanými hercami Jaromírom Hanzlíkom, Štefanom Kvietikom alebo Karlom Rodenom.Umelkyňa patrí do hereckej generácie, ktorú v bývalom Československu obsadzovali významní režiséri, napríklad Andrej Lettrich, Otakar Vávra, Stanislav Párnický, Vladimír Strnisko, Dušan Hanák a ďalší. Účinkovala v takmer dvesto televíznych filmoch a inscenáciách a pred kamerami sa stretla s väčšinou známych slovenských i českých hercov z obdobia po roku 1970. Diváci si herečku môžu pamätať napríklad zo snímok Slávnosť v botanickej záhrade (1969), Prípad krásnej nerestnice (1973), Sázka na třináctku (1978), Tím pádem (1979), Putování Jana Amose (1983) alebo Portrét Doriana Graya (1988). Hlasovým prejavom zaujala v legendárnom rozhlasovom seriáli Čo nového, Bielikovci zo 70. rokov minulého storočia a na jej hlas určite nezabudnú ani fanúšikovia kultového maďarského animovaného seriálu Miazgovci, v ktorom nadabovala postavu Kristíny.Cigánová sa presadila nielen na striebornom plátne a televíznych obrazovkách, ale často ju bolo vídať aj v divadle. Už počas štúdia na VŠMU pôsobila ako elévka v Divadle Nová scéna v Bratislave. V roku 1970 nastúpila do Činohry Slovenského národného divadla (SND). Okrem iných hrala na javisku SND v Solovičovom Meridiáne a v kultovom muzikáli Na skle maľované. Stvárnila tiež úlohu Šípkovej Ruženky v rovnomennej rozprávke a excelovala v hre amerického autora Tennesseeho Williamsa Zostupujúci Orfeus.Literárne prejavy Zuzany Cigánovej sú zosobnené v jej knihách Kúsok cesty okolo sveta (1991), Dopadne to dosť dobre, pes bude rád (1995), K+K alebo naša etuda (2004), Šampanské, káva, pivo (2007, 1. vydanie), Špaky v tŕní (2012, 1. vydanie) a Aksál (2016, 1. vydanie). V rokoch 2008, 2013 a 2017 bola finalistkou prestížnej literárnej ceny Anasoft litera.