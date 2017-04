Jubilejný 10. ročník organového festivalu v Nitre sa začne túto nedeľu

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Ilustračná fotografia. Foto: TASR

Bratislava/Nitra 27. apríla (TASR) - Jubilejný 10. ročník medzinárodného organového festivalu Ars Organi Nitra sa uskutoční v čase od 30. apríla do 28. mája. Tentoraz budú účinkovať okrem slovenských, aj koncertní organisti z Českej republiky, Nórska a Francúzska. Zakladateľkou a umeleckou vedúcou tohto festivalu je slovenská organistka Mária Magyarová Plšeková, informoval TASR Ján Juráš z občianskeho združenia Ars ante portas v Bratislave.Aj v tomto roku bude festival tvoriť cyklus piatich koncertov, ktoré sa budú konať vždy v nedeľu o 19.00 h v dvoch nitrianskych kostoloch - v piaristickom kostole sv. Ladislava (30. apríl a 28. máj) a v evanjelickom kostole Svätého Ducha (7. mája, 14. mája a 21. mája).Otvárací koncert festivalu sa uskutoční v nedeľu 30. apríla o 19.00 h v piaristickom kostole sv. Ladislava v Nitre a bude patriť českému organistovi Pavlovi Svobodovi. Tento umelec je laureátom medzinárodných súťaží Pražské jaro a Bach Wettbewerb v Lipsku. Návštevníci si v jeho podaní vypočujú diela J. S. Bacha, ale i V. Lübecka, N. W. Gadea a ďalších majstrov.Slovenský organista a iniciátor stavby mnohých nových organov na Slovensku Stanislav Šurin vytvorí neopakovateľné duo s významným slovenským huslistom Milošom Valentom, ktorý je umeleckým vedúcim súboru pre starú hudbu Solamente Naturali. V evanjelickom kostole Svätého Ducha uvedú v prvú májovú nedeľu koncert pozostávajúci zo skladieb zo 17. storočia, povedal ďalej Juráš.Zakladateľka a umelecká vedúca festivalu Mária Magyarová Plšeková bude účinkovať na treťom festivalovom koncerte 14. mája. K spolupráci si prizvala členov súboru Il Cuore Barocco. Na štvrtom koncerte 21. mája sa predstaví mladý nórsky organista Eivind Berg, ktorý v súčasnosti študuje do Viedni. Jubilejný 10. ročník festivalu uzavrie 28. mája v piaristickom kostole sv. Ladislava v Nitre francúzsky virtuóz Johann Vexo, ktorý pôsobí ako organista v parížskom Notre Dame. Zahrá skladby J. S. Bacha, C. Francka, L. Vierna a iných skladateľov, priblížil festival Juráš.