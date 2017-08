Jubilejný 10. Uprising privítal tisícky fanúšikov zo SR aj zahraničia

Ilustračná snímka./span> Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. augusta (TASR) – Známy bratislavský rekreačný areál Zlaté piesky je tento víkend miestom stretnutia tisícov fanúšikov reggae hudby zo Slovenska aj zahraničia. Včera popoludní (25.8.) sa začal jubilejný desiaty ročník Uprising reggae festivalu. Na svoje si prišli fanúšikovia reggae, dancehallu, hip hopu, drum'n'bassu, junglu či dubu.Večerný program na hlavnom pódiu začínala šarmantná Austrálčanka Nattali Rize. Na festival prišla predstaviť skladby z nového albumu Rebel Frequency. Táto speváčka od protinožcov očarila aj jamajské osadenstvo, kde nahráva všetky svoje piesne. Zaujala už v roku 2015 prvým hitom svojej sólo kariéry Rebel Love so Zuggu Dan v produkcii od jamajského dua Notis. Potom vydala EP New Era Frequency, a tento rok rozšírila svoj repertoár aktuálnym debutovým sólo albumom.Skupina Polemic je ako víno, čím je staršia, tým je lepšia. Pri ich produkcii neostane ani noha pokojná. Tak to bolo v piatok večer aj na Zlatých pieskoch. Prispeli k tomu hity Slnko v sieti, Tancuj, Škandál či Ja som to vedel. Pridali aj novinku s názvom Che-che. Polemici si na jubilejný Uprising pripravili aj špeciálny set, keď sa k nim pripojil nemecký reggae spevák a trombonista Dr. Ring Ding, jeden z veteránov nemeckého reggae, tvorca hitu Doctor's Darling. Nemohla chýbať pesnička Yes You're Right, ktorú spolu s Polemicom nahrali v roku 2005 na album Nenudin. Záver bol prekvapujúci v podobe hitu Ona je taká, keď sa po slovensky pridal aj Dr. Ring Ring.povedal pre TASR jeden z dvojice lídrov Braňo Bajza.dodal Peter Opet.Polemic striedal spevák Alpha Blondy (*1.1.1953). Tento predstaviteľ roots reggae pochádza z Pobrežia slonoviny a fanúšikovia ho označujú ako Boba Marleyho Afriky. Na svojom konte má sedemnásť vydaných albumov, ten prvý vydal v roku 1982, najnovší Positive Energy vydal v máji 2015. Alpha ponúkol songy Cocody Rock, Jah Glory, Brigadier Sabari, Rasta Poué, Banana, New Sawn či známu skladbu Jerusalem.Očakávanou hviezdou prvého večera bol Sean Paul, rodák z jamajského Kingstonu. Sean Paul Ryan Francis Henriques (*9.1.1973), tak znie jeho celé rodné meno, vydal v marci 2000 debutový album Stage One. V septembri 2002 pridal druhý Dutty Rock, jeho predaj prevýšil náklad šesť miliónov výliskov, dostal sa do prvej desiatky albumov v Spojených štátoch aj v Anglicku. Na svojom konte má šesť vydaných albumov, piaty s názvom Tomahawk Technique vyšiel v januári 2012, najnovší šiesty Full Frequency vo februári 2014. V americkej singlovej hitparáde mal zatiaľ deväť piesní, tri z nich sa dostali na prvé miesto. Ešte úspešnejší je v Anglicku, tam sa do TOP 40 dostalo až pätnásť piesní.V súčasnosti najhranejší a najpopulárnejší jamajský interpret, ktorý do dvadsiatich rokov hral vodné pólo, ponúkol na Zlatých pieskoch známe songy, medzi nimi Get Busy, Like Glue, Temperature, We Be Burning, No Lie, Crick Neck či Cheap Thrills.Festival dnes pokračuje, headlinerom budú The Wailers, sprievodná skupina Boba Marleyho, predstavia sa aj Irie Révoltés, Zion Train, z domácich Medial Banana či Para a Sendeiovci.