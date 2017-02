Jubilejný Stefe Big Air v Kremnici zmení námestie na nepoznanie

Štefánikovo námestie v Kremnici sa stane dejiskom Stefe Big Air v meste 2017. Foto: TASR - Jana Vodnáková Foto: TASR - Jana Vodnáková

Kremnica 8. februára (TASR) - Centrum Kremnice bude počas nastávajúceho víkendu (10.-12.2.) žiť 10. ročníkom podujatia Stefe Big Air v meste, no organizátori hovoria, že Štefánikovo námestie sa už dnes mení na nepoznanie. Dennodenne tu pracujú dobrovoľníci, ktorí pripravujú priestor tak, aby si ho na maximum užili jazdci aj všetci návštevníci.uviedol Ondrej Horváth z organizačného tímu. Do súťaže sa zatiaľ zaregistrovalo približne 35 snoubordistov a freeskierov zo Slovenska, Česka, Poľska, Rakúska a Fínska.Na Štefánikovom námestí bude v piatok aj v sobotu prebiehať bohatý program. V piatok sa všetci diváci môžu tešiť na exhibíciu jazdcov, ktorí predvedú svoje triky v street parku. Program doplní Dj Marchello, tanečné vystúpenie a šou perkusionistov Nom prego & Johny Jumbo.Piatkový program bude pokračovať v kine Akropola, a to zábavným POME kvízom, ktorého témou bude zima, zimné extrémne športy a história akcie Big Air v meste. Zábavu umocní videoprodukcia zo sveta Red Bullu a Dj Emil z Emonoizboys.Sobotný program 10. ročníka Stefe Big Air v meste sa začne napoludnie. Okrem hlavného programu divákov čakajú bohaté sprievodné programy. Pre deti to bude stánok Play Station či Mattel, v detskej zóne budú tiež rôzne šmykľavky a detská vyhliadková veža.