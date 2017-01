Jubilujúca herečka Eva Večerová bola hlasom známej včielky Maji

V roku 1952 sa narodila v Bratislave herečka EVA VEČEROVÁ. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 8. januára (TASR) – Temperamentná divadelná, filmová i televízna herečka Eva Večerová v nedeľu 8. januára jubiluje, bude mať 65 rokov.Narodila sa v Bratislave 8. januára 1952. Herečkou chcela byť od detstva. Rodičia ju prihlásili na balet, ako päťročná tancovala v bratislavskom Parku kultúry a oddychu (PKO). Účinkovala aj v Detskej rozhlasovej a dramatickej družine. Keď mala desať rokov, vystupovala v Divadle Pavla Országha Hviezdoslava (DPOH) v Bratislave.Študovala najskôr bábkoherectvo v českej metropole Prahe, potom v Bratislave na Vysokej škole múzických umení (VŠMU). Keď sa však stala herečkou, jej otec sa z toho netešil a do konca života sa s tým nezmieril. Bola členkou hereckého súboru bratislavského divadla Nová scéna. Vďaka jej skúsenostiam z dramatickej detskej družiny jej hlas bol objavený pre dabing. Majstrovsky nadabovala známu kreslenú postavičku včielku Maju v rovnomennom rozprávkovom televíznom seriáli Včielka Maja, čím si získala najväčšiu popularitu.Keď mala po štyridsiatke, rozhodla sa pre odvážny krok – opustiť Bratislavu a odísť do Nitry, do Divadla Andreja Bagara (DAB), v ktorom hrá s úspechom dodnes. Tu stvárnila množstvo zaujímavých postáv. Venuje sa aj nádejným hercom. Najskôr pôsobila ako učiteľka na konzervatóriu v Topoľčanoch, teraz vyučuje na Akadémii umení v Banskej Bystrici.Eva Večerová hrala v desiatkach filmov a televíznych inscenáciách. Medzi najznámejšie patria Most na druhú stranu (1961), Vianočné oblátky (1977), Zhŕňajova nevesta (1978), Dve frašky (1979), Popolvár najväčší na svete (1982), Krajinka (2000) či Ako divé husi (2000). Taktiež účinkovala v televíznych seriáloch Alžbetin dvor (1986), Mesto tieňov (2008), Búrlivé víno (2012) či Kolaps (2015).V súčasnosti žije v Nitre a popri divadle sa venuje záhradkárstvu.