Juhoafrické aerolínie dostali od vlády záchrannú injekciu

Johannesburg 30. septembra (TASR) - Juhoafrická vláda poskytne leteckej spoločnosti South African Airways (SAA) núdzový úver vyše tri miliardy randov (188,16 milióna eur), aby odvrátila možnú platobnú neschopnosť. Vďaka tejto injekcii bude môcť SAA splatiť úver od Citibank vo výške 1,8 miliardy ZAR.Ministerstvo financií vysvetľuje, že platobná neschopnosť by veriteľov prinútila vymáhať všetky štátom garantované dlhy vo výške 16,4 miliardy ZAR. Vláda už tento rok poskytla spoločnosti úver 2,3 miliardy ZAR.SAA aj napriek lacnej rope vykazuje vysoké straty a podľa analytikov by mala urýchlene reorganizovať činnosť. To však zlyháva aj pre veľký politický vplyv vlády.povedal finančný hovorca juhoafrickej opozície Alf Lees.