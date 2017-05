Juhokórejčania si volia nástupcu zosadenej prezidentky Pak Kun-hje

Voľby v Južnej Kórei, ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 9. mája (TASR) - Dva mesiace po zosadení prezidentky Pak Kun-hje si dnes Juhokórejčania volia nástupcu tejto konzervatívnej političky.Favoritom predčasných volieb je podľa prieskumov 64-ročný opozičný ľavicovo-liberálny politik Mun Če-in z Demokratickej strany. Bývalý právnik v oblasti ľudských práv prehral v prezidentských voľbách v roku 2012 práve v súboji s odvolanou hlavou štátu.Jeho najväčšími konkurentmi sú bývalý softvérový podnikateľ a centrista An Čchol-so z Ľudovej strany a Hong Čun-pchjo z konzervatívnej Kórejskej strany slobody.Nový prezident sa ujme úradu už v stredu bez obvyklého dvojmesačného prechodného obdobia.Hlasovať môže približne 42,5 milióna oprávnených voličov. O 06.00 h miestneho času (v pondelok o 23.00 h SELČ), teda tri hodiny po otvorení volebných miestností, tak urobilo 9,4 percenta voličov, čo je o niečo menej ako počas ostatných volieb, uviedla agentúra DPA s odvolaním sa na volebnú komisiu. Viac ako 25 percent voličov však využilo svoje právo a hlasovalo predčasne už minulý týždeň.Bývalú prezidentku Pak Kun-hje zosadil 10. marca z funkcie ústavný súd pre podozrenie z prijímania úplatkov. Prezidentka je obviňovaná z toho, že umožnila svojej dlhoročnej priateľke a dôverníčke Čche Son-sil, ktorá nie je členkou vlády, neoprávnene zasahovať do oficiálnych záležitostí krajiny. Čche je navyše podozrivá z toho, že svoju dlhoročnú známosť s prezidentkou využila na získavanie sponzorských darov.Voľbou prezidenta rozhodujú Juhokórejčania okrem podoby hospodárskej politiky v najbližších piatich rokoch aj o ďalšom osude rokovaní s vedením komunistickej Severnej Kórei, problematických vzťahoch s Japonskom a spolupráci so Spojenými štátmi.Mun Če-in a An Čchol-so mienia v prípade volebného víťazstva vyjsť viac v ústrety režimu v Severnej Kórei. Mun Če-in by chcel znovu otvoriť priemyselný komplex Kesong, ktorý v rokoch 2004-2016 spoločne prevádzkovali oba kórejské štáty. Hong Čun-pchjo, ktorý si v prieskumoch verejnej mienky tesne pred voľbami polepšil, sa okrem iného vyslovil za opätovné rozmiestnenie amerických taktických jadrových zbraní v Južnej Kórei.Volebné miestnosti sa zatvoria o 20.00 h miestneho času (13.00 h SELČ), teda o dve hodiny neskôr, ako tomu bolo v roku 2012.