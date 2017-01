Juhokórejská prokuratúra požiadala zatknúť dediča spoločnosti Samsung

Ilustračné foto súdu v Južnej Kórei. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Soul 16. januára (TASR) - Juhokórejská prokuratúra požiadala dnes o zatknutie dediča spoločnosti Samsung, I Če-jonga, pre obvinenia z korupcie súvisiace so stále sa rozrastajúcim škandálom okolo prezidentky Pak Kun-hje. Informovala o tom tlačová agentúra Jonhap.I Če-jong (v angličtine písaný Lee Jae Yong), ktorý je pokladaný za faktického šéfa celého konglomerátu Samsung Group, bol predvolaný pre podozrenie z úplatkárstva a vo štvrtok 12. januára ho vypočúval nezávislý prokurátor.I Če-jong, viceprezident spoločnosti na výrobu elektroniky Samsung Electronics - patriacej do spomínaného konglomerátu - a vnuk zakladateľa celého konglomerátu, sa pri príchode do úradu prokurátora v Soule vo štvrtok ospravedlnil. Vyhlásil, že Samsung saDedič Samsungu je obvinený z poskytovania finančnej podpory prezidentkinej priateľke výmenou za výhody či služby.Hoci I Če-jongov otec, I Kun-hi (v angličtine písaný Lee Kung Hee), je oficiálne šéfom Samsungu, zlý zdravotný stav ho v posledných rokoch donútil, aby Iovi mladšiemu zveril prominentnejšiu úlohu vo vedení.Spoločnosť Samsung je obviňovaná z poskytovania finančných darov viacerým mimovládnym nadáciám, ktoré riadila prezidentkina dôverníčka Čche Son-sil, čo Samsungu umožnilo získať vládnu podporu pre kontroverzné zlúčenie podnikov. Samsung konkrétne venoval 64 miliónov dolárov dvom neziskovým organizáciám, ktoré Čche údajne viedla, pričom prostriedky zneužívala na vlastné obohacovanie.Polícia v rámci vyšetrovania už prehľadala kancelárie Samsungu; I Če-jong a ďalší šéfovia popredných juhokórejských konglomerátov sa takisto museli vlani v decembri postaviť pred zákonodarcov, ktorým odpovedali na otázky týkajúce sa korupčného škandálu.Prvá prezidentka Južnej Kórey Pak Kun-hje čelí obvineniam z korupcie, zneužívania právomocí a porušovania ústavných povinností. Proces impeachmentu sa začal tento mesiac.Parlament odhlasoval vlani 9. decembra dočasné odvolanie prezidentky na základe obvinení, že sa spolčila so svojou dlhoročnou dôverníčkou, aby vylákali peniaze od najväčších spoločností krajiny, pričom Pak Kun-hje dôverníčke protizákonne dovolila z ústrania manipulovať vládnymi záležitosťami.Ústavný súd do šiestich mesiacov rozhodne, či bude musieť prezidentka natrvalo odísť z funkcie, alebo sa vráti do svojho úradu. Zatiaľ ju ako prechodný líder krajiny zastupuje premiér Hwang Kjo-an.