Juhokórejské námorníctvo malo cvičenie s ostrou streľbou, budú ďalšie

Soul 5. septembra (TASR) - S cieľom okamžite odpovedať na potenciálne provokácie Severnej Kórey uskutočnilo dnes juhokórejské námorníctvo v Japonskom mori "rozsiahle" námorné cvičenie s ostrou streľbou. Informovala o tom agentúra Jonhap.Na cvičení sa okrem iného zúčastnili fregata s výtlakom 2500 ton, hliadkovacia loď, plavidlá schopné odpaľovať riadené rakety a vysokorýchlostné lode.Juhokórejské námorníctvo naplánovalo ďalšie cvičenia od stredy do soboty pri južnom pobreží Kórejského polostrova.Manévre sa konali dva dni po tom, ako Severná Kórea oznámila, že uskutočnila úspešnú skúšku vodíkovej bomby, ktorá by mohla byť použitá ako hlavica novej interkontinentálnej balistickej rakety. Bol to šiesty a doteraz najmohutnejší jadrový test KĽDR od roku 2006.Už v pondelok armáda Južnej Kórey reagovala na tento jadrový test simuláciou raketového útoku na severokórejskú jadrovú strelnicu.