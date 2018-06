Juhokórejský poslanec: Pompeo môže opäť navštíviť Severnú Kóreu

Mike Pompeo, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 21. júna (TASR) - Minister zahraničných vecí Spojených štátov Mike Pompeo môže už počas nadchádzajúceho víkendu alebo budúceho týždňa znova navštíviť Severnú Kóreu v rámci úsilia uviesť do praxe výsledky minulotýždňového americko-severokórejského summitu v Singapure. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Jonhap, ktorá sa odvoláva na vyjadrenie juhokórejského poslanca Pak Či-wona z opozičnej Strany za demokraciu a mier.Podľa slov tohto politika, ktoré odzneli v rozhlasovom vysielaní, sa zdá, že Pompeovu cestu do Severnej Kórey zdržala aktuálna návšteva severokórejského vodcu Kim Čong-una v Číne. Kim pricestoval v utorok do Pekingu, aby rokoval už tretíkrát za približne rovnaký počet mesiacov s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.Podľa Jonhapu nie je známe, či je vyjadrenie uvedeného poslanca podložené dôveryhodnými informáciami. Ako však agentúra pripomenula, ide o bývalého šéfa kancelárie juhokórejského prezidenta Kim Te-džunga, ktorý sa v roku 2000 tajne stretol so severokórejskými predstaviteľmi v Číne, keď sa podieľal na prípravách prvého medzikórejského summitu.Historické stretnutie Kima s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Singapure sa uskutočnilo 12. júna. Pompeo navštívil Severnú Kóreu prvýkrát v apríli ešte ako riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA). Do Pchjongjangu sa vrátil ako minister zahraničných vecí začiatkom mája.