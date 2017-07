Juhokórejský prezident Mun Če-in chce rokovať s Kim Čong-unom

Juhokórejský prezident Mun Če-in, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 7. júla (TASR) - Nový liberálny juhokórejský prezident Mun Če-in vyhlásil, že je ochotný stretnúť sa so severokórejským vodcom Kim Čong-unom. V prejave v nemeckom Berlíne pred summitom G20 vo štvrtok tiež navrhol, aby sa opäť spájali rodiny rozdelené vojnou a aby sa ukončili nepriateľské aktivity pozdĺž vzájomnej silne opevnenej hranice. Rovnako navrhol Kórejskej ľudovodemokratickej republike (KĽDR) spoluprácu ohľadom prípravy zimnej olympiády v juhokórejskom Pchjongčchangu v roku 2018.uviedol Mun Če-in a dodal, že je pripravený stretnúť sa s Kim Čong-unom kedykoľvek a kdekoľvek, ak to poskytne príležitosť na zníženie napätia a konfrontácie na Kórejskom polostrove.Nie je jasné, či Severná Kórea prijme Munove návrhy, uvádza agentúra AP a pripomína, že Soul spolupracuje s USA a inými krajinami na potrestaní Pchjongjangu za jeho nedávnu skúšku medzikontinentálnej balistickej rakety.Juhokórejské ministerstvo zjednotenia dnes po Mun Če-inovom prejave informovalo, že vláda zvažuje navrhnutie pracovných vojenských rozhovorov so zástupcami KĽDR a stretnutie za účasti predstaviteľov Červeného kríža. Podrobnosti o týchto návrhoch zverení Soul čoskoro, uvádza agentúra Jonhap.