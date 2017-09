Juhokórejský prezident Mun hovoril o KĽDR s Trumpom i Putinom

Na snímke vľavo juhokórejský prezident Mun Če-in a prezident USA Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 4. septembra (TASR) - Juhokórejský prezident Mun Če-in absolvoval dnes prvý rozhovor s americkým náprotivkom Donaldom Trumpom odvtedy, ako Severná Kórea uskutočnila svoju najnovšiu a doposiaľ najmohutnejšiu skúšku jadrovej zbrane. Počas približne 40-minútového telefonátu sa lídri dohodli, že ako odpoveď na tento krok zrušia doterajšie obmedzenie nosnosti juhokórejských rakiet, uviedla agentúra AP s odvolaním sa na vyhlásenie prezidentskej kancelárie v Soule.Mun a Trump sa tiež zhodli, že nedeľňajší jadrový test Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) bolvážnou provokáciou. Prezident USA zároveň potvrdil pevný záväzok brániť Južnú Kóreu. Obe krajiny sa budú usilovať o ďalšie sprísnenie medzinárodných sankcií voči Severnej Kórei.Mun sa v priebehu dňa spojil aj s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktorému podľa AP povedal, že Bezpečnostná rada OSN by sa mala vážne zaoberať odrezaním Severnej Kórey od dodávok ropy. V telefonáte trvajúcom približne 20 minút taktiež požadoval, aby tento orgán zvážil opatrenia, vďaka ktorým by Pchjongjang prišiel o zdroje zahraničnej meny, a to vrátane zákazu nasadzovať severokórejských pracovníkov v zahraničí.Podľa kancelárie juhokórejského prezidenta Putin povedal Munovi, že jadrový a raketový program Severnej Kórey ohrozujú svetový mier a bezpečnosť, zdôraznil však potrebu nájsť diplomatické riešenie.Severná Kórea údajne v nedeľu uskutočnila úspešnú skúšku vodíkovej bomby. Podľa tamojšej štátnej televízie bude môcť byť otestované zariadenie použité ako hlavica novej interkontinentálnej balistickej rakety. Podľa juhokórejských armádnych zdrojov mal výbuch silu 50 kiloton trinitrotoluénu.Južná Kórea dnes uskutočnila pohotovostné vojenské cvičenie s ostrou muníciou, simulujúce útok na severokórejskú lokalitu jadrových skúšok. Pri hlavnom meste Soul budú rozmiestnené i ďalšie dva protiraketové systémy THAAD.Americká veľvyslankyňa pri OSN Nikki Haleyová vyzvala dnes Bezpečnostnú radu svetovej organizácie, aby prijalavoči KĽDR.