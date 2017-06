Juhokórejský prezident považuje olympiádu za možnosť kontaktu s KĽDR

Juhokórejský prezident Mun Če-in, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 24. júna (TASR) - Pomôcť zmierniť napätie ohľadne jadrového programu Pchjongjangu by mohli severokórejskí športovci na budúcoročných zimných olympijských hrách v Južnej Kórei. Vyhlásil to dnes juhokórejský prezident Mun Če-in.Prezident to povedal pri príležitosti otvorenia svetového šampionátu v taekwonde v juhokórejskom meste Mudžu. Na turnaji sa zúčastňuje aj severokórejská delegácia spolu s členom Medzinárodného olympijského výboru (MOV) za Severnú Kóreu Čang Ungom.Ide o prvú športovú spoluprácu medzi oboma Kóreami od nástupu liberálneho prezidenta Mun Če-ina do úradu v máji tohto roka.Olympiáda v Pchjongčchangu, ktorá sa bude konať 9.-25. februára, by sa podľa juhokórejskej hlavy štátu mohla využiť na kontakt so Severnou Kóreou. Vzťahy medzi Kóreami sú aktuálne na najnižšej úrovni za desaťročia, dodala agentúra AP.