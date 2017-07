Juhozápad SR musí byť v pohotovosi: Hrozia mu prívalové povodne

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 24. júla (TASR) - Na juhozápade Slovenska hrozia prívalové povodne. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal do dnešnej 18.00 h výstrahu prvého stupňa pre okresy Senec, Galanta, Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky a Šaľa.Vzhľadom na prívalové zrážky pri búrkach predpokladá SHMÚ prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín, hlavne na malých tokoch. Vývoj hydrologickej situácie bude priebežne aktualizovať.Meteorológovia naďalej varujú pred výskytom búrok s krúpami na celom Slovensku. Pre väčšinu krajiny vydal SHMÚ výstrahu druhého stupňa. Podľa meteorológov by malo miestami spadnúť 20 až 50 milimetrov zrážok. Vyskytnúť sa môže aj niekoľko intenzívnych búrok a prechodne aj trvalý intenzívny dážď s úhrnom až do 80 milimetrov. Vietor by v nárazoch mohol dosiahnuť rýchlosť 65 až 110 kilometrov za hodinu.Podľa predbežných predpovedí by búrky mali potrápiť Slovensko aj v utorok (25.7.).