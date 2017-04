Július Šupler: Neutíchajúci elán vrátil k reprezentácii priekopníka

Július Šupler. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 29. apríla (TASR) - Hokejový šampionát by si mohol vychutnávať v pohodlnom kresle pred televíznou obrazovkou, namiesto rozboru zápasov by sa mohol kochať pohľadom na štíty Vysokých Tatier. Lenže nátura trénerského barda Júliusa Šuplera je iná. S množstvom úspechov na konte už nemusí nikomu nič dokazovať, ale do prípravy na šampionát sa vrhol s chuťou a elánom, aký by mu mohli závidieť aj o generácie mladší kolegovia. Z pozície konzultanta sa posunul na striedačku ako asistent k trénerovi Zdenovi Cígerovi a na eláne mu mierne ubralo iba nečakane veľa zámorských ospravedlneniek.Vo veku 66 rokov by už Július Šupler mal právo slušne poďakovať za ponuku pôsobiť pri reprezentačnom tíme. Po rokoch v hokejovom kolotoči získal množstvo skúseností a úspechov. Pri reprezentácii už pôsobil v dvoch etapách svojej trénerskej kariéry, predovšetkým k tej "priekopníckej", keď ju doviedol z C-kategórie až do elity.uviedol pre TASR Július Šupler v čase, keď najhorúcejšou témou v rámci prípravy na MS boli ospravedlnenky hráčov z NHL, ale i ďalších súťaží.Pri tejto téme na chvíľu zmizol úsmev z tváre Júliusa Šuplera, ale o to viac verí v odhodlanie a chuť popasovať sa o úspech v podaní súčasných hráčov reprezentácie.uviedol Šupler.Popradský rodák sa po rokoch cestovania po svete usadil doma pod Tatrami. V sezóne pôsobil v pozícii konzultanta aj pre HK Poprad a v čase záverečnej prípravy na MS sa práve na popradskom štadióne odohrávali majstrovstvá sveta hráčov do 18 rokov. Mladí Slováci na nich nadchli fanúšikov na Slovensku, viacerí z priaznivcov pod návalom eufórie volali po povolaní niektorých mladíkov priamo do A-mužstva. Podľa skúseného kormidelníka je dôležité zachovať si objektívnu myseľ nepoznačenú fanúšikovskou eufóriou.upozornil Šupler.Trénerský svetobežník, ktorý úspešne pôsobil aj v zámorí, vníma špecifiká novej hráčskej generácie a prispôsobuje tomu aj svoj prístup k tréningom či hráčom.zdôraznil Šupler.Ide opäť raz "s kožou na trh". Hokej je kľúčovým slovom jeho života a aj dnes sa mu venuje denne. Niekedy možno aj viac, než by si sám želal:Mnohým jeho trénerským rovesníkom je vyčítané, že nezachytili moderné trendy a naďalej sa tvrdohlavo snažia raziť cestu metódami, ktoré prinášali úspechy v dávnejšej minulosti. Július Šupler však hokej sleduje s otvorenými očami a uvedomuje si nutnosť modernizácie tréningových postupov. Z hokejovom kolotoči je ako tréner nepretržite už vyše 35 rokov, počas ktorých získal skúsenosti s prakticky všetkými významnými hokejovými školami. Priznáva, že mu je blízka ruská škola, ale vo svojej práci sa snaží vytvoriť správny mix zo všetkých užitočných poznatkov.poznamenal Šupler.Šampionát v Kolíne nad Rýnom bude pre neho štvrtým na striedačke slovenského tímu. Prvý absolvoval v roku 1996 vo Viedni, neskôr sa na reprezentačnú striedačku vrátil a v rokoch 2007 (Moskva) a 2008 (Halifax) viedol slovenský tím na ďalších dvoch šampionátoch. Tentoraz bude v inej pozícii než v minulosti. Hoci je z trénerského triumvirátu Zdeno Cíger - Miroslav Miklošovič - Július Šupler najskúsenejší, hlavná zodpovednosť bude na prvom menovanom. Šupler by mal s nadhľadom radiť hlavnému trénerovi a aj hráčom plánuje pomáhať prísunom poznatkov.dodal Július Šupler.