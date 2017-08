Júlovú nezamestnanosť tlačil nadol dopyt po nových zamestnancoch

Ilustračné foto Foto: TASR - Jozef Ďurník Foto: TASR - Jozef Ďurník

Bratislava 21. augusta (TASR) - Dopyt po nových zamestnancoch, ale aj vplyv prísnejšej legislatívy. Toto sú podľa analytikov hlavné dôvody, ktoré sa podpísali pod júlový pokles nezamestnanosti na Slovensku.Podľa najnovších štatistík ústredia práce v siedmom mesiaci tohto roka klesla nezamestnanosť na 6,7 %. Pokles bol v júli výrazný, aj keď o niečo miernejší ako v júni tohto roka. Podľa analytikov Národnej banky Slovenska (NBS) v júni vzrástol počet umiestnených do zamestnania a zároveň bolo vyššie aj vyraďovanie z dôvodov iných ako umiestnenie na trhu práce. Odtok uchádzačov tak v júni dosiahol vysokú hodnotu, ktorá sa ale v júli "znormalizovala". "konštatujú analytici NBS s tým, že aj v júli ešte miera vyraďovania z administratívnych dôvodov prekračovala historický priemer, oproti júnu sa však zmenšil rozdiel.Umiestňovanie uchádzačov do zamestnania je však výraznejšie ako ich prítokmyslia si analytici NBS. Štatistiky tak naznačujú dynamický vývoj zamestnanosti v 3. štvrťroku.Pokles nezamestnanosti a tvorbu nových pracovných miest očakáva aj analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák.dodal Koršňák.