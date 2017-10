Juncker a Barnier: Rokovania o brexite nezaznamenali dostatočný pokrok

Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Štrasburg 3. októbra (TASR) - Pokrok v rokovaniach o brexite zatiaľ nie je dostatočný na to, aby sa vyjednávači Európskej únie a Spojeného kráľovstva mohli posunúť do ďalšej fázy rozhovorov. Počas dnešného vystúpenia pred poslancami Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu to uviedli hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier a predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker.opísal Barnier priebeh doterajších štyroch kôl vyjednávaní s Londýnom.Zopakoval, že EÚ požaduje dostatočný pokrok v rokovaniach v troch kľúčových témach, ktoré boli jasne zadefinované už na začiatku procesu rokovaní: zachovanie práv európskych občanov v Británii, doriešenie írsko-severoírskeho hraničného problému a splnenie britských finančných záväzkov voči rozpočtu EÚ.Barnier pred europoslancami skonštatoval, že "vážne rozdiely" medzi oboma stranami pretrvávajú najmä v oblasti finančného vyrovnania.upozornil Barnier. Podľa jeho slov daňoví poplatníci z ostatných 27 členských štátov Únie nemajú dôvod doplácať na dôsledky rozhodnutí, v ktorých bola zainteresovaná aj Británia.Vyjednávač EÚ v pléne europarlamentu vyjadril znepokojenie aj nad niektorými "diskriminačnými opatreniami", ktoré už podľa neho prijala britská vláda ohľadne občanov ostatných členských štátov žijúcich v Spojenom kráľovstve. Spresnil, že ešte v prvej fáze rokovaní treba objasniť aj otázky okolo reintegrácie rodín a zaručenia sociálnych výhod, ktoré európski občania získali počas svojho pôsobenia v Spojenom kráľovstve.EÚ chce v tejto oblasti zachovať právomoci Súdneho dvora EÚ, ktorý by dohliadal na práva občanov krajín EÚ; britská strana však tento návrh kategoricky odmieta.Aj šéf eurokomisie skonštatoval, že doterajšie rokovania s Londýnom nepriniesli očakávaný pokrok a neumožňujú prechod do ďalšej fázy rokovaní.vyhlásil Juncker.Poslanci EP majú dnes na programe hlasovanie o uznesení, ktorým chcú vyjadriť nespokojnosť s výsledkom rokovaní o brexite. Súčasne plánujú vyzvať lídrov EÚ, aby na summite z 19. - 20. októbra odložili rozhodovanie o tom, či bol dosiahnutý dostatočný pokrok v rokovaniach o brexite.Vyjednávač EP pre brexit Guy Verhofstadt v tejto súvislosti vyjadril ľútosť nad tým, že v britskom tíme vyjednávačov je "nedostatok jednoty", čo podľa neho kopíruje nezhody vo vládnom tíme britskej premiérky Theresy Mayovej.