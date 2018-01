Juncker a Morawiecki mali priateľskú večeru, budú zlepšovať vzťahy

Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker (vpravo) víta poľského premiéra Mateusza Morawieckeho pred ich stretnutím v sídle EÚ v Bruseli 9. januára 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 10. januára (TASR) - Kancelária predsedu Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera v utorok neskoro večer po jeho stretnutí s novým poľským premiérom Mateuszom Morawieckým oznámila, že obaja lídri mali v Bruselivečeru a budú sa snažiť do konca februára pokročiť v zlepšovaní vzťahov. Ako informovala tlačová agentúra AP, Morawiecki podľa svojich slov vysvetľoval na večeri šéfovi EK cieľ zmien v poľskej justícii a to, že sú nutné.Poľský premiér v utorok už skôr urobil zmeny vo svojom kabinete a odvolal kontroverzných ministrov, ktorí mali spory s Bruselom. Odvolanie sa týkalo ministrov zahraničných vecí, obrany a životného prostredia. Premiérove kroky naznačujú, že sa snaží o nápravu vzťahov s partnermi v Európskej únii a o odvrátenie prípadných sankcií EÚ, keďže postavenie Poľska v únii sa zhoršuje.Novým ministrom zahraničných vecí sa stal Jacek Czaputowicz, ktorý v úrade nahradil Witolda Waszczykowského. Novým šéfom rezortu obrany je Marek Blaszczak, ktorý vystriedal Antoniho Macierewicza, a novým ministrom životného prostredia Henryk Kowalczyk, informovala agentúra PAP.Morawiecki počas skladania slávnostného sľubu nových ministrov v prezidentskom paláci vo Varšave povedal:Premiér dodal, že chce, aby malo Poľsko významnú úlohu v silnej Európe.O výmene šéfov týchto i ďalších rezortov rozhodol premiér Morawiecki tesne pred svojím odchodom do Bruselu, kde sa stretol s predsedom EK Junckerom. Témou ich spoločného rozhovoru bola najmä reforma justície v Poľsku, pre ktorú Európska komisia iniciovala konanie voči tejto krajine. Výsledkom môže byť to, že Poľsko zbavia hlasovacích práv v EÚ.Morawiecki v utorok na tlačovej konferencii v Bruseli po večeri s Junckerom povedal, že sa šéfovi EK snažil vysvetliť cieľ zmien v justičnom systéme Poľska, ako aj to, že sú dlho očakávané a nutné.vyhlásil Morawiecki na tlačovej konferencii.Ďalšími témami diskusie oboch lídrov boli energetika a klimatická politika, ako aj približne milión Ukrajincov utekajúcich pred konfliktom s Ruskom do Poľska, kde nachádzajú útočisko.Brusel opakovane vyslovil obavy nielen so zmienenou reformou súdnictva, ale aj s poľským odmietaním prijímať migrantov podľa schváleného plánu EÚ a s výrubom v poľskom Bielovežskom pralese, ktorý je od roku 2011 uznaný za prírodné dedičstvo UNESCO.