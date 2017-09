JUNCKER: Bol by zázrak, keby EÚ dala zelenú debate o obchode v októbri

Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tallinn 29. septembra (TASR) - Iba "zázrak" môže posunúť rokovania o brexite dostatočne ďaleko na to, aby sa splnili nádeje Británie, že už na budúci mesiac začne s Európskou úniou (EÚ) diskutovať o budúcich vzťahoch. Uviedol to dnes predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker.Britská premiérka Theresa Mayová dúfala, že využije neformálne stretnutie EÚ v estónskom hlavnom meste Tallinn, aby presadila rozhovory o obchode po tom, ako minulý týždeň ukázala "dobrú vôľu".Británia by chcela dosiahnuť prelom na summite v Bruseli v dňoch 19. a 20. októbra. Čas na dohodu sa totiž kráti, keďže Spojené kráľovstvo by malo opustiť EÚ v marci 2019.Juncker dnes uviedol, že rozhovory o právach expatriotov, hraniciach s Írskom a finančnom vyrovnaní tento týždeň nepostúpili dostatočne na to, aby lídri na summite dali zelenú rokovaniam o obchode.povedal Juncker novinárom v Talline, deň po tom, ako hlavný vyjednávač EÚ Michel Barnier ukončil štvrté kolo rozhovorov o brexite.V podobnom duchu sa vyjadrili aj ďalší európski lídri, napríklad holandský premiér Mark Rutte, ktorý tiež skonštatoval, že obe strany budú potrebovať "malý zázrak", aby dosiahli požadovaný pokrok pred októbrovým summitom. Podľa írskeho premiéra Lea Varadkara je evidentné, že vyjednávačov čaká ešte veľa práce.Ich slová sú úderom pre Mayovú, ktorá sa chce rýchlo posunúť k rokovaniam o budúcich obchodných vzťahoch a prechodnom období. Niektoré zdroje z EÚ však naznačili, že európski lídri možno urobia ústupok a umožnia paralelné rokovania o brexite aj prechodnom období, čo by uvítali firmy na oboch stranách Lamanšského prieplavu. Únia však stále trvá na tom, že debata o obchode sa môže začať až vtedy, keď sa obe strany dohodnú na podmienkach rozvodu.