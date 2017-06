Juncker chce pre zosnulého Kohla európsky smútočný obrad

Bývalý nemecký kancelár Helmut Kohl. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 17. júna (TASR) - Bývalý nemecký kancelár Helmut Kohl by sa mal stať po smrti prvým politikom EÚ, ktorému usporiadajú tzv. európsky štátny obrad. Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker to povedal pre nemecký nedeľník Bild am Sonntag.citovala dnes vyjadrenie Junckera tlačová agentúra DPA. Podľa údajov Bild am Sonntag by sa mal uvedený obrad konať v Štrasburgu, pričom by malo ísť o vôbec prvú rozlúčku na takejto úrovni.Bývalý dlhoročný šéf nemeckej vlády zomrel v piatok vo veku 87 v meste Ludwigshafen. Miesto a čas jeho pohrebu v Nemecku zatiaľ nie sú známe.