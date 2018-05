Juncker: EÚ aktivuje mechanizmus brániaci dôsledkom sankcií voči Iránu

Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker počas tlačovej konferencie na záver summitu EÚ - Západný Balkán v Sofii 17. mája 2018. Cieľom summitu EÚ a západného Balkánu je potvrdiť európsku perspektívu balkánskych krajín, ktoré nie sú súčasťou EÚ, ale bez konkrétnych dátumov a záväzkov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sofia 17. mája (TASR) - Európska únia v piatok oficiálne znovu aktivuje tzv. blokujúce nariadenie, ktorým chce európske firmy podnikajúce v Iráne ochrániť pred dôsledkami amerických sankcií. Podľa agentúry DPA to vo štvrtok oznámil predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker na neformálnom summite EÚ a západného Balkánu, ktorý sa koná v bulharskej metropole Sofia.V súlade s týmto predpisom budú mať európske firmy pôsobiace v Iráne zakázané, aby rešpektovali sankcie, ktoré voči Teheránu opätovne zaviedli USA. Cieľom takéhoto opatrenia je zachrániť iránsku jadrovú dohodu z roku 2015 po tom, čo americký prezident Donald Trump začiatkom mája oznámil, že USA od nej odstupujú a zároveň obnovia sankcie voči Iránu i spoločnostiam, ktoré v tejto krajine podnikajú.K jadrovej dohode dospeli Irán a šesť veľmocí - Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko, Rusko a USA - 14. júla 2015. Na jej základe boli zrušené sankcie OSN, Európskej únie i Spojených štátov voči Iránu výmenou za to, že Teherán dlhodobo obmedzí svoj nukleárny program, ktorý bol podľa Západu zameraný na získanie jadrových zbraní.Dohoda platí do roku 2025, no niektoré časti, vrátane prísnejších kontrol medzinárodnými pozorovateľmi, sa majú uplatňovať do roku 2040. EÚ dúfa, že ak dokáže Teheránu zabezpečiť zachovanie ekonomických výhod, bude táto islamská republika dohodu aj po oznámení USA naďalej dodržiavať.