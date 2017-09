Juncker: EÚ opäť chytila dobrý vietor do plachiet a mala by to využiť

Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker reční počas výročného prejavu o stave Únie 13. septembra 2017 v Európskom parlamente v Štrasburgu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Štrasburg 13. septembra (TASR) - Riadená migrácia pre Európu, ktorá starne, rozšírenie dohôd o voľnom obchode, posilnenie vnútornej a vonkajšej bezpečnosti vrátane ochrany pred kybernetickými hrozbami, rozšírenie Schengenu a budúce rozširovanie EÚ, dôraz na silnejší sociálny pilier a výzva na rešpektovanie základných hodnôt, na ktorých stojí európsky projekt - to boli ústredné body správy o stave Únie, ktorú dnes v Európskom parlamente predniesol predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker.Predseda EK na úvod svojho prejavu zdôraznil, že Európa vďaka zlepšeniu celkovej ekonomickej situácii a väčšej jednote národných lídrov opäť "chytila dobrý vietor do plachiet".odkázal Juncker v pléne europarlamentu.Podľa jeho slov vhodnou príležitosťou sú na to aj ďalšie dohody o voľnom obchode - napríklad s Austráliou a Novým Zélandom -, ktoré by chcel pri čo najtransparentnejších rokovaniach uzavrieť ešte do konca roka 2019, čiže do konca mandátu tejto eurokomisie. S odkazom na už prebiehajúce obchodné rokovania pripomenul, že je "veľmi dobrá šanca" uzavrieť dohody s Mexikom a so skupinou juhoamerických krajín (MERCOSUR) ešte do konca tohto roka.V rámci okruhu ekonomických tém šéf eurokomisie vyzval na posilnenie jednotného trhu EÚ.povedal pred europoslancami a vyzval na vytvorenie pozície". Táto funkcia, vytvorená rámci Európskej komisie a pod kontrolou Európskeho parlamentu, by mohla korešpondovať s funkciou predsedu Euroskupiny, neformálneho združenia ministrov financií eurozóny. Podobný scenár presadzuje aj francúzsky prezident Emmanuel Macron.