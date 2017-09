Juncker: Euro by malo byť nástrojom integrácie EÚ

Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncke Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štrasburg 16. septembra (TASR) - Šéf Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker chce prehĺbiť integráciu krajín v Európskej únii (EÚ). Hlavným nástrojom integračných snáh má byť spoločná európska mena, ktorú majú zaviesť všetky štáty únie.povedal Juncker v stredu (13.9.) v prejave o stave Únie.EÚ by sa okrem toho mala v strednodobom horizonte rozšíriť o nových členov aj napriek vystúpeniu Británie.uviedol Juncker. Naopak prijatie Turecka vylúčil.Situácia v EÚ je aktuálne po ťažkých krízach z minulých rokov, ako bola predovšetkým utečenecká kríza a hlasovanie Britov za vystúpenie z Únie, taká dobrá ako už dlho nie.uviedol Juncker. Desať rokov po začiatku finančnej krízy ekonomiky členských štátov opäť expandujú a nezamestnanosť je najnižšia za 9 rokov. Rast je teraz treba využiť, aby sa zvýšila odolnosť EÚ.Nástrojom by podľa Junckera malo byť rozšírenie spoločnej meny na všetky členské štáty EÚ.Všetky krajiny EÚ s výnimkou dvoch, Británie a Dánska, sa podľa zmlúv o EÚ zaviazali prijať euro.Predseda Európskej komisie zároveň podporil prestavbu vedenia EÚ.Ten by potom mal byť členom EK.Juncker sa však vyjadril proti myšlienke, o ktorej diskutovali Francúzsko a Nemecko, týkajúcej sa posilnenia eurozóny prostredníctvom spoločného parlamentu a rozpočtu.Junckerove vyjadrenia o eure ako nástroji integrácie a o tom, že by to mala byť mena celej EÚ, sa nestretli s úplne pozitívnymi reakciami.uviedol šéf Euroskupiny Jeroen Dijsselbloem v piatok v Tallinne po stretnutí ministrov financií eurozóny.Dodal, že v žiadnom prípade nie je možné jednotlivé krajiny nútiť k prijatiu spoločnej meny.Nemecký minister financií Wolfgang Schäuble sa vyjadril pochvalne o Junckerovom prejave, zároveň však upozornil, že krajiny, ktoré chcú prijať euro, musia splniť stanovené kritériá.