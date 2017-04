Juncker eurozóne: Navrhnite opatrenia na zmiernenie gréckeho dlhu

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker (vpravo) sa drží za ruky s gréckym premiérom Alexisom Tsiprasom počas privítania v sídle Európskej komisie v Bruseli 4. februára 2015. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 26. apríla (TASR) - Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker vyzval krajiny eurozóny, aby na májovej schôdzi ministrov financií navrhli opatrenia na väčšie zmiernenie gréckeho dlhu. Dodal, že Atény potrebujú pomoc po tom, ako dosiahli veľký pokrok v reformách.Ministri financií eurozóny (tzv. Euroskupina) sa zídu 22. mája, aby rokovali o pokroku v Grécku a uzavreli kľúčovú revíziu plnenia podmienok tretieho záchranného programu zo strany Atén. Revízia sa pritom vlečie už celé mesiace.Podľa Junckera Grécko teraz veľmi potrebuje rozumné opatrenia na zmiernenie jeho dlhu. Euroskupina by preto v máji mala navrhnúť, ako by mohla Grécku v budúcnosti pomôcť.Junckerove vyhlásenie Atény určite privítajú. Tamojšia vláda už dlho argumentuje, že po siedmich rokoch reforiem a úsporných opatrení jej krajina veľmi potrebuje zmierniť dlhovú záťaž.Rokovania medzi gréckou vládou a medzinárodnými veriteľmi pritom viaznu pre rozdielne názory k zavádzaniu požadovaných opatrení, vrátane reforiem v energetickom sektore, na trhu práce, znižovania dôchodkov a reforme dani z príjmu.Juncker naznačil, že prišiel čas poskytnúť Grécku skôr nejakú formu úľavy, ako ho tlačiť k ďalším škrtom.Zmiernenie gréckeho dlhu požaduje aj Medzinárodný menový fond (MMF), ktorý sa zatiaľ nezapojil do tretieho záchranného programu pre Atény. Účasť MMF na tomto programe je však kľúčová pre Nemecko, ktoré na jeseň čakajú parlamentné voľbyGrécko vlani dosiahlo vyšší ako očakávaný primárny rozpočtový prebytok. MMF však tvrdí, že krajina nedokáže udržať takýto vysoký prebytok a chce, aby sa eurozóna zaručila, že grécky dlh dosiahne udržateľnú úroveň. Až potom sa fond pripojí k tretiemu záchrannému programu.