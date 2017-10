Juncker: Neprajem si nezávislosť Katalánska

Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker. Foto: TASR/AP Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker. Foto: TASR/AP

Luxemburg 13. októbra (TASR) - Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker dnes vyhlásil, že si nepraje, aby sa Katalánsko stalo nezávislým štátom. Podľa neho by to motivovalo ďalšie regióny v úsilí o suverenitu, čím by sa riadenie Európskej únie stalo príliš komplikovaným, informuje agentúra Reuters."Ak dovolíme Katalánsku odtrhnúť sa, ostatní urobia to isté, a to ja nechcem," povedal Juncker počas svojho prejavu na Luxemburskej univerzite. Dodal, že sa "veľmi obáva" separatistických sklonov v Európe a podporil španielskeho premiéra Mariana Rajoya, aby vzniknutú situáciu dostal pod kontrolu.Zmieňujúc sa o výzvach na sprostredkovanie rokovaní medzi ústrednou vládou v Madride a katalánskou centrálou v Barcelone zo strany EÚ, Juncker uviedol, že Európska komisia nebude môcť v tejto záležitosti zasiahnuť, pokiaľ o to nepožiada aspoň jedna z dotknutých strán.Brusel vyhlásil, že Rajoyovi dôveruje a krízu pokladá za vnútornú záležitosť Španielska. Rajoy dal v stredu katalánskej vláde osem dní na to, aby stiahla svoje zámery vyhlásiť nezávislosť tohto regiónu. Ak to nebude dodržané, Rajoy zruší politickú autonómiu Katalánska a región bude riadený priamo z Madridu.Rajoy by v takomto prípade po aktivácii článku 155 španielskej ústavy, ktorý mu umožňuje odvolať katalánsku vládu, vypísal predčasné regionálne voľby.