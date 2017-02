Juncker neverí v dodržanie termínu na ukončenie rokovaní o brexite

Jean-Claude Juncker. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Brusel/Mníchov 17. februára (TASR) - Dva roky nebudú stačiť na to, aby boli dohodnuté všetky právne úpravy potrebné na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Uviedol to predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker v rámci vystúpenia popri Mníchovskej bezpečnostnej konferencii.Juncker vo štvrtkovom prejave v Mníchove vyjadril skepticizmus ohľadom dvojročného obdobia, ktoré Lisabonská zmluva stanovuje pre odchod niektorého z členov Únie.skonštatoval šéf exekutívy EÚ.Britská premiérka Theresa Mayová viackrát oznámila, že sa chystá aktivovať článok 50 Lisabonskej zmluvy do konca marca tohto roka, čo umožní začať rokovania o "rozvode" medzi Londýnom a Bruselom. Zmluva stanovuje dvojročný termín na ukončenie týchto rokovaní, toto obdobie však môže byť predĺžené so súhlasom oboch strán.Predseda EK upozornil, že Británia potrebuje pozmeniť najmenej 20.000 zákonov ešte predtým, ako dôjde k samotnému brexitu, a v období, kým je stále členom EÚ, Londýn nemôže uzatvárať bilaterálne obchodné dohody.upozornil šéf exekutívy EÚ.Junckerove slová odzneli aj v kontexte sľubov novej americkej vlády prezidenta Donalda Trumpa, že sa pokúsi čo najskôr vyrokovať s Britániou dvojstrannú dohodu o voľnom obchode.