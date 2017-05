Juncker odkázal Macronovi: Francúzi míňajú príliš veľa peňazí

Emmanuel Macron, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 9. mája (TASR) - Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker vyzval včera novozvoleného prezidenta Francúzska Emmanuela Macrona, aby vo chvíli, keď preberie moc v krajine, znížil verejné výdavky, pretože súčasná finančná situácia krajiny je dlhodobo neudržateľná.povedal šéf exekutívy EÚ pred novinármi v Berlíne počas stretnutia so šéfom nemeckej diplomacie Sigmarom Gabrielom.Deň po tom, ako bol Macron jasne zvolený za francúzskeho prezidenta, Juncker pripomenul, že Francúzi minú od 53 do 57 percent svojho hrubého domáceho produktu v prospech verejných výdavkov aj napriek relatívne vysokej miere štátnej zadlženosti.skonštatoval predseda EK.Podľa Junckera by mal budúci líder Francúzska ukázať ústretovosť a snahu vykonať potrebné reformy v tejto oblasti.Junckerove slová o tri dni predchádzajú zverejneniu jarných ekonomických prognóz Európskej komisie. Vo štvrtok Brusel zverejní hospodárske vyhliadky pre členské krajiny EÚ a na budúci týždeň aj konkrétne odporúčania. Francúzsko je tradične pod tlakom eurokomisie, aby začalo konať v súlade s európskymi predpismi o verejných deficitoch pod hranicou troch percent HDP.Macron vo svojom programe predpokladá zníženie verejných výdavkov o 60 miliárd eur v priebehu piatich rokov, čo okrem iného znamená aj zrušenie 120.000 pracovných miest v štátnej správe. Zároveň však vyzýva EÚ, aby sa reformovala a presmerovala viac investícií dovnútra Únie.