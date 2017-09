Juncker pripomenul Orbánovi, že solidarita je obojsmerná cesta

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 6. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) je pripravená rýchlo preskúmať žiadosť Maďarska o ďalšiu finančnú podporu pre ochranu vonkajších hraníc Európskej únie. Napísal to šéf EK Jean-Claude Juncker v liste adresovanom maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi, v ktorom však zároveň pripomenul, že solidarita je "cesta s obojsmernou premávkou". Informovala o tom dnes agentúra Reuters.Maďarsko minulý týždeň oznámilo, že požiadalo Brusel, aby uhradil polovicu z celkovej sumy 883 miliónov eur, ktorú maďarská strana vynaložila na vybudovanie ochranného plotu na ochranu vonkajšej hranice Európskej únie. Dvojitý plot na hraniciach so Srbskom dlhý 175 km a zábrany chrániace väčšiu časť hraníc s Chorvátskom boli súčasťou kontroverznej migračnej politiky maďarského premiéra.Budapešť tvrdí, že by EÚ by v tomto smere mala demonštrovať "európsku solidaritu". Pripomína tiež, že finančnú podporu zo spoločného európskeho rozpočtu na podobné účely získali aj ďalšie členské krajiny Únie.Juncker v liste Orbánovi uviedol, že EÚ preskúma žiadosť Maďarska o ďalšiu finančnú podporu len v konkrétnych naliehavých prípadoch.Podľa Reuters tiež zdôraznil, že Maďarsko sa v rokoch 2014 a 2015 mohlo spoliehať na iné formy finančnej a operačnej podpory a získalo aj tri finančné granty v hodnote 6,26 miliónov eur. V liste Orbánovi pripomenul aj sumu 40 miliónov eur z Fondu pre vnútornú bezpečnosť, ktoré Maďarsko získalo na obdobie 2014-2020.Okrem toho šéf eurokomisie upozornil aj štrukturálne fondy vo výške 25 miliárd eur, ktoré má Maďarsko k dispozícii v rozpočtovom období 2014-2020. Uvedená suma predstavuje tri percentá maďarského HDP; ide o najvyšší podiel na HDP zo všetkých členských štátov EÚ.Komisia opakovane tvrdila, že môže finančne podporovať opatrenia na ochranu vonkajších hraníc EÚ, ale že nikdy nebude financovať výstavbu plotov.