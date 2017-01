Juncker: Rokovania o brexite budú veľmi ťažké

Šéf európskej komisie Jean-Claude Juncker. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Štrasburg 18. januára (TASR) - Európska komisia (EK) urobí všetko pre to, aby dosiahla vyváženú dohodu ohľadom vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ. Uviedol to dnes predseda EK Jean-Claude Juncker počas dnešného vystúpenia pred poslancami Európskeho parlamentu v Štrasburgu.uviedol Juncker na tému brexitu, deň po tom ako britská premiérka Theresa Mayová oficiálne oznámila svoju víziu celého procesu.Šéf exekutívy EÚ privítalzo strany britskej premiérky, ktorú však zároveň upozornil, že jeden prejav ešte neznamená oficiálne spustenie rokovaní o brexite. Tie budú podľa JunckeraJuncker zároveň pripomenul, že okamžite po tom, ako sa Londýn rozhodne aktivovať článok 50. Lisabonskej zmluvy, začne sa doteraz nevyskúšaný proces rokovaní, ktorý by sa mal ukončiť do dvoch rokov. Brexit bude mať podľa neho veľké dôsledky tak pre Britániu, ako aj pre zvyšok 27-člennej Únie.Ide o Junckerovu prvú verejnú reakciu na utorňajší prejav britskej premiérky.