Juncker: S prezidentom Radevom sme v otázke sankcií našli spoločnú reč

Na snímke predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 31. januára (TASR) – V postoji k sankciám uvaleným na Rusko nemáme vážnejšie rozpory, uviedol v pondelok predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker po stretnutí s bulharským prezidentom Rumenom Radevom. Bulharský politik je ale za obnovenie dialógu s Ruskom.Podľa očakávaní s Junckerom hovoril o protiruských sankciách, ktoré navrhuje Radev zrušiť. Predseda EK po stretnutí konštatoval, že obaja "nemali veľké rozpory v otázke sankcií proti Rusku".Radev v Bruseli zopakoval, že vstup do EÚ a NATO bol pre Bulharsko strategickou voľbou, ktorú netreba spochybňovať. Na druhej strane vyjadril nádej, že nástup Donalda Trumpa do úradu prezidenta USA obnoví dialóg medzi Západom a Ruskom.Juncker dúfa v skoré ukončenie monitorovania dodržiavania princípov právneho štátu a boja proti korupcii v Bulharsku zo strany EÚ.vyhlásil Juncker.Mechanizmus je zameraný na dodržiavanie zásad právneho štátu a potláčania korupcie v Bulharsku a Rumunsku. Súčasná EK bude pôsobiť ešte približne 2,5 roka, do najbližších volieb do Európskeho parlamentu.Bulharský prezident sa počas svojej prvej zahraničnej návštevy stretol aj s predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom. V utorok ho čaká stretnutie s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom.Radev, ktorý sa ujal funkcie 22. januára, je podľa analytikov v porovnaní so svojím predchodcom, prozápadne orientovaným Rosenom Plevnelievom, viac naklonený Rusku. Počas predvolebnej kampane opakovane tvrdil, že by dodržal záväzky Bulharska v Európskej únii, vyzýval však na zrušenie sankcií voči Rusku a argumentoval tým, že byť proeurópsky neznamená byť protiruský.