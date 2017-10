Juncker: Sankcie Maďarsku a Poľsku by boli nesprávne, kým je dialóg

Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 2. októbra (TASR) - Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker by považoval za nesprávne prijať finančné sankcie voči Maďarsku či Poľsku, kým je s oboma členskými krajinami možné pokračovať v dialógu, a to aj keď doterajšie rozhovory o odlišných postojoch v oblasti utečeneckej politiky, respektíve justície nepriniesli viditeľný pokrok.Vyplýva to zo slov najvyššieho predstaviteľa EK v rozhovore pre najčítanejší nemecký denník Bild.Juncker považuje za svoju srdcovú záležitosť neprehlbovať ďalej rozdiely medzi východnou, západnou a strednou Európou. Zároveň však zdôraznil, že rešpektovanie právnych noriem musí zostať trvalou európskou cnosťou.Na otázku, či jednotu Európskej únie viac poškodilo neuzavretie nemeckých štátnych hraníc pred migrantmi alebo fakt, že niektoré členské krajiny nie sú ochotné prijať utečencov, odpovedal Juncker slovami:Zároveň predseda EK konštatoval, že ak by migranti v núdzi boli nútení zostať na železničných staniciach v Budapešti, v takom prípade by Nemecko bolo terčom kritiky, pretože jeho konanie je z historických príčin posudzované inak ako správanie sa ďalších európskych štátov.dodal Juncker.v súvislosti s utečencami zdržiavajúcimi sa v Maďarsku, konštatoval predseda EK.Juncker sa v rozhovore priznal, že nechápe, prečo platí, že čím menej cudzincov sa niekde nachádza, tým tam panujú väčšie obavy z nich. Bývalý luxemburský premiér pripomenul, že v jeho krajine tvoria cudzinci 49 percent populácie, pričom spolužitie s nimi nepredstavuje žiadny problém a je možné ho považovať za overenú záležitosť.Európska únia bola vždy útočiskom pre tých, ktorí hľadali pomoc v nej po úteku pred vojnami a násilím, a vracia do vlasti tých, ktorí, konštatoval Juncker, ktorý sa netají tým, že ho neteší málo informácií o úspechoch pri riešení utečeneckej krízy. Vyzdvihol pritom význam dohody s Tureckom, zlepšenie kontroly migračnej trasy vedúcej z Afriky cez Stredozemné more do krajín Únie a zintenzívnenie ochrany hraníc v Grécku, Taliansku, Bulharsku či Španielsku.Predseda EK sa v interview dotkol aj reformných plánov francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona či problematiky tzv. brexitu a výsledkov nedávnych parlamentných volieb v Nemecku.