Juncker: Sme radi, že Slovensko chce byť v jadre európskej integrácie

Na snímke predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker (vľavo) a predsedu vlády SR Roberta Fica (vpravo), archívna snímka. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Brusel 27. júla (TASR) - Európska komisia (EK) privíta, ak krajiny Vyšehradskej štvorky (V4) pripravia niekedy na jeseň užší summit s predstaviteľmi exekutívy EÚ venovaný budúcnosti Únie. Predseda EK Jean-Claude Juncker to povedal na dnešnej spoločnej tlačovej konferencii so slovenským premiérom Robertom Ficom.Juncker na úvod pripomenul, že s premiérom SR diskutoval nielen o otázke dvojakej kvality potravín, čo bol hlavný dôvod návštevy Roberta Fica v Bruseli, ale aj o všeobecných otázkach spojených s budúcnosťou EÚ.uviedol Juncker.Šéf EK nemá rád ideu, že občania takzvaných nových členských krajín by mohli byť občanmi druhej kategórie, čo Slováci určite nechcú.uviedol Juncker.V tejto súvislosti ocenil, že Slovensko bolo aktívne napríklad pri presadzovaní Európskej prokuratúry (EPPO). Juncker využil prítomnosť podpredsedu EK pre Energetickú úniu Maroša Šefčoviča, aby sa poďakoval slovenskému premiérovi, že do exekutívy EÚ, aj na jeho návrh, poslala človeka, ktorý "vynikajúco pracuje" a zohráva významnú úlohu v EK a pri rokovaniach s Európskym parlamentnom a členskými štátmi.Predseda EK ďalej uviedol, že požiadal Roberta Fica, aby so svojimi kolegami z V4 zorganizoval minisummit spolu s eurokomisiou, kde sa prediskutujú aj otázky týkajúce sa migrácie, kvót pre utečencov, ktorými sa zaoberá aj Súdny dvor EÚ, a ďalšie dôležité celoeurópske záležitosti. Zároveň pripomenul, že si cení skutočnosť, že Robert Fico je prvým premiérom z V4, ktorý žiada EK o viac kompetencií v otázke dvojakej kvality potravín.Predseda slovenskej vlády privítal návrh Junckera na stretnutie v užšom kruhu s premiérmi V4.zhodnotil situáciu.Premiér SR zopakoval, že formát rokovaní všetkých 28 alebo 27 lídrov EÚ nie je dostatočný na hlbšie diskusie. Pripomenul stretnutie V4 s francúzskym prezidentom a rakúskym kancelárom a vyjadril nádej, že podobne úspešné bude aj stretnutie s eurokomisiou, ktoré sa uskutoční až po 13. septembri, keď Juncker na pôde Európskeho parlamentu predstaví svoju správu o stave EÚ.uviedol Fico.