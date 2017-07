Juncker: Turecko nebude členom EÚ, ak schváli trest smrti

Na snímke predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 16. júla (TASR) - Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker upozornil, že Turecko nedostane členstvo v Európskej únii, ak opätovne zavedie trest smrti.Pre EÚ je dôležité, aby Turecko bolo demokratické, stabilné a hospodársky úspešné, uviedol Juncker pre nemecké noviny Bild am Sonntag. Podľa jeho slov by sa Turecko, ktoré začalo prístupové rokovania v roku 2005,Zdôraznil, že Únia je. Ak by Ankara zaviedla trest smrti, turecká vláda by definitívne zabuchla dvere členstvu v EÚ, dodal Jean-Claude Juncker, podľa ktorého však ruka EÚ zostáva k Turecku stále natiahnutá.Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v sobotu vyhlásil, že by schválil zákon obnovujúci trest smrti, ak by to parlament navrhol, pripomína agentúra AP.