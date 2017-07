Junckera rozčúlil nízky počet poslancov na zasadnutí EP

Na snímke predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 4. júla (TASR) - Predsedu Európskej komisie (EK) Jeana-Clauda Junckera rozčúlil dnes nízky počet europoslancov, ktorí sa zišli na plenárnej schôdzi v Štrasburgu, aby diskutovali o práve skončenom maltskom predsedníctve v Rade EÚ. "Ste na smiech!" odkázal Juncker podľa agentúry DPA poslancom europarlamentu.Podľa neho sa na schôdzi zúčastnilo len "30 členov parlamentu", čo poukazuje na neserióznosť parlamentu. Dodal, že ak by sa diskusie zúčastnili nemecká kancelárka Angela Merkelová či francúzsky prezident Emmanuel Macron, situácia by bola zrejme iná.Junckerove slová vzápätí prerušil predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani, ktorý ho požiadal, aby zmenil svoju rétoriku a takýmto výrazom sa vyhol.Predseda EK v reakcii povedal, že na zasadnutie tohto druhu už nepríde, a dodal, že európsky parlament by mal rešpektovať predsedníctva menších krajín.Predsedníctvo v Rade EÚ je rotujúce - členské krajiny EÚ sa na tomto poste striedajú každý polrok. Od Malty prebralo 1. júla polročné predsedníctvo Estónsko, ktoré zase 1. januára 2018 odovzdá pomyselnú štafetu Bulharsku.