Junckerov prejav bol v mnohom nereálny, kritizuje V. Remišová

Bratislava 13. septembra (TASR) - Prejav o stave Únie predsedu Európskej komisie (EK) Jeana-Claudea Junckera bol v mnohom nereálny. Tvrdí to opozičná poslankyňa Veronika Remišová (OĽaNO), podľa ktorej predseda komisie preberá priority najmä jednej skupiny krajín, ktoré nemusia zohľadňovať národný záujem všetkých ostatných. Týka sa to najmä vytvorenia postu ministra financií, boj proti sociálnemu dampingu.konštatuje Remišová. Takisto nápad, ktorý Juncker dlhodobo presadzuje, aby európske strany viedli politickú kampaň v celej EÚ je podľa nej odtrhnutý od reality. "Treba sa zmieriť s tým, že európska identita je v porovnaní s národnou identitou malá a celoeurópska politická kampaň nikdy nebude fungovať," dodala Remišová.Zámer vytvoriť osobitný rozpočet pre eurozónu, ako aj paralelný nástroj podobný eurofondom, no len pre krajiny eurozóny, je podľa jej slov zbytočným vytváraním byrokracie. Rovnako za zbytočné považuje spoločné očkovacie plány alebo systémy dôchodkového zabezpečenia.uviedla Remišová. Víta tiež zámer zjednodušiť pravidlá využívania eurofondov a výrazne zlepšiť výmenu informácií a kontroly na hraniciach pre boj proti organizovanému zločinu a terorizmu.Veľkou chybou vlády je podľa Remišovej, že sa o týchto dôležitých veciach a o konkrétnych návrhoch, ktoré sa pripravujú na európskej úrovni, vôbec na Slovensku nediskutuje.dodala.