Juniori si historický postup na MS nevybojovali. Stopli ich Slovinci

Slovenskí hádzanári do 21 rokov si podávajú ruky so svojimi slovinskými rovesníkmi Foto: Teraz.sk/SZH Foto: Teraz.sk/SZH

Kvalifikácia MS hádzanárov do 21 rokov - 4. skupina:



Slovinsko - Slovensko 20:17 (13:10)

Najviac gólov: Cvetko a Kotar po 4, Marguč, Groselj a Planinč po 3 - Hlinka 6, Michalka 4, Pomichal 3. Vylúčenia: 7:3, 7m hody: 6/5 - 5/3



ďalší výsledok 4. skupiny:



Ukrajina - Kosovo 32:22 (14:9)



Tabuľka 4. skupiny:



1. Slovinsko 3 3 0 0 86:67 6



2. Slovensko 3 1 1 1 69:64 3



3. Ukrajina 3 1 1 1 81:78 3



4. Kosovo 3 0 0 3 67:94 0

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hlohovec 8. januára (TASR) - Slovenská hádzanárska reprezentácia juniorov prehrala v nedeľňajšom dueli 4. kvalifikačnej skupiny o postup na júlové MS hráčov do 21 rokov so Slovinskom 17:20 v Hlohovci. Zverenci Mareka Gernáta tak nezískali jedinú postupovú miestenku na šampionát do Alžírska. Z jej zisku sa tešia práve Slovinci, ktorí vyhrali vo všetkých troch súbojoch.