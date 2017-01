Juniori vstúpili výhrou do kvalifikácie o MS. Kosovo zdolali 28:20

Slovenskí reprezentanti v hádzanej do 21 rokov Foto: Teraz.sk/Facebook SZH Foto: Teraz.sk/Facebook SZH

Kvalifikácia MS hádzanárov do 21 rokov - 4. skupina:



Slovensko - Kosovo 28:20 (16:7)



Najviac gólov: Michalka 9, Hlinka 5, Humeňanský 3 - Haziri 6, Muqolli 4, Xhafolli 3. Vylúčení: 5 - 7, 7m hody: 8/7 - 4/3



Ďalší výsledok 4. skupiny:



Slovinsko - Ukrajina 32:25 (13:10)



Tabuľka 4. skupiny:



1. Slovensko 1 1 0 0 28:20 2

2. Slovinsko 1 1 0 0 32:25 2

3. Ukrajina 1 0 0 1 25:32 0

4. Kosovo 1 0 0 1 20:28 0

Hlohovec 6. januára (TASR) - Slovenská hádzanárska reprezentácia do 21 rokov zvíťazila v piatkovom prvom zápase 4. kvalifikačnej skupiny o postup na júlové MS tejto vekovej kategórie nad rovesníkmi z Kosova 28:20. Do Alžírska sa prebojuje iba víťaz turnaja. Zverenci Mareka Gernáta sa v Hlohovci ešte v sobotu stretnú s Ukrajinou a v nedeľu so Slovinskom, oba zápasy sú na programe o 18.00 h.