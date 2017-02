Juppé odmieta byť náhradníkom Fillona poškvrneného kauzou

Na archívnej snímke z 11. októbra 2009 vtedajší francúzsky premiér Francois Fillon a jeho manželka Penelope Fillonová. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž/Bordeaux 6. februára (TASR) - Francúzsky politik Alain Juppé dnes opäť rozhodne odmietol špekulácie, že by mal nahradiť Francoisa Fillona a stať sa kandidátom konzervatívnej pravice pre voľby francúzskeho prezidenta.Spravodajský portál France Info dnes okrem toho informoval, že Fillon na dnešnú 16.00 h zvolal do sídla svojho predvolebného štábu v Paríži tlačovú konferenciu, na ktorej chceproti tvrdeniam zverejneným vo francúzskej tlači.Okrem toho má Fillon na utorok naplánované stretnutie s poslancami Národného zhromaždenia za stranu Republikáni (LR), pretože podľa zdrojov blízkych straneŠkandál súvisiaci s Fillonom vypukol pred vyše týždňom, keď týždenník Le Canard enchainé prišiel s informáciami, že Fillonova manželka Penelope ako asistentka svojho manžela a jeho náhradníka v parlamente získala v rokoch 1988-2013 od štátu neoprávnene spolu 831.440 eur. Ďalších približne 100.000 eur jej bolo vyplatených za údajné články pre médiá. Fillon ako bývalý poslanec platil ako asistentov aj svoje deti - počas štúdií im vyplatil čiastku 84.000 eur.Počas uplynulého víkendu sa ukázalo, že Fillon čelí ďalším obvineniam zo zneužívania štátnych peňazí. Spravodajský portál Mediapart totiž zverejnil niektoré zo šekov, ktorými sa Fillon pred rokmi obohacoval na úkor parlamentu.Išlo o prípady z rokov 2005-07, keď Fillon šekmi inkasoval nevyužité peniaze určené pôvodne na odmeny pre poslaneckých asistentov. Za normálnych okolností by tieto peniaze zostali na účtoch parlamentu. Podľa Mediapartu si takto prilepšovalo viacero pravicových poslancov. Niektorí z nich už čelia stíhaniu.Vo francúzskych médiách krátko po vypuknutí tejto kauzy začali kolovať dohady, že konzervatívna pravica má okrem Fillona ako plánu A v zásobe aj plán B, ktorý spočíva v nasadení Juppého ako alternatívneho kandidáta v prípade, že by sa Fillon účasti vo voľbách pod tlakom okolností alebo verejnosti vzdal.Juppé, ktorého Fillon porazil v primárkach konzervatívcov, však dnes podľa France Info vyhlásil:Dodal ešte, že polemika v tejto veci je znepokojujúca, ale vyhlásil, že jeho. Mikroblog s významovo podobným textom zverejnil aj na sieti Twitter.Napriek tomu sa časť konzervatívnych politikov vo Francúzsku i ich voličov stále domnieva, že Juppé by mal svoj postoj prehodnotiť.