Juraj Mikúš vynechá pre zranenie pár týždňov, no na operáciu nemusí

Olomouc 16. januára (TASR) - Slovenský hokejový útočník Juraj Mikúš sa zranil v nedeľňajšom zápase jeho HC Olomouc na ľade Komety Brno (3:1), no nemusí na operáciu a vráti sa ešte pred koncom sezóny. Informovala oficiálna stránka klubu.Dvadsaťdeväťročný útočník musel odstúpiť zo zápasu už po prvej tretine po zrážke so súperom, dovtedy stihol asistovať na prvý gól svojho klubu.píše sa na klubovej stránke.Mikúš sa vrátil do hokejového diania po dva a polročnej pauze spôsobenej komplikovaným zranením kolena. V prebiehajúcej sezóne je s 22 bodmi (9+13) v 33 dueloch najproduktívnejší hráč Olomouca.