Jurajovi Drobovi k víťazstvu zablahoželal aj neúspešný Milan Ftáčnik

Bratislava 5. novembra (TASR) – Novozvolenému predsedovi Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Jurajovi Drobovi zablahoželal aj neúspešný, ale favorizovaný kandidát Milan Ftáčnik. Ten podľa neoficiálnych priebežných výsledkov skončil vo voľbách do vyšších územných celkov (VÚC) nakoniec na treťom mieste.skonštatoval Ftáčnik, ktorý zároveň poďakoval všetkým voličom a sympatizantom.Ako jeden z dôvodov neúspešnej kandidatúry označil tendenciu, ktorá sa podľa neho prejavila prakticky na celom Slovensku, a to, že sa ľudia rozhodovali podľa filozofie opozično-koaličnej. Napriek tomu, že celý čas vystupoval ako nezávislý kandidát, ktorý sa neuchádzal o podporu žiadnej politickej strany, istým spôsobom mu malo uškodiť aj vyjadrenie podpory strany Smer-SD.povedal Ftáčnik.Zároveň však priznal, že to nie je jediná príčina jeho prehry.pripustil Ftáčnik s tým, že to vyhodnotí so svojím volebným štábom. Na otázku, ako napriek tomu plánuje zúročiť vyjadrenú podporu voličov, je podľa neho ešte príliš skoro odpovedať.podotkol Ftáčnik. Na poslanca kraja nekandidoval podľa vyjadrení preto, lebo všetku energiu chcel vložiť do volieb na predsedu kraja.