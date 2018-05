Jurča teší smerovanie tímu, chce byť aj o rok v Košiciach

Na archívnej snímke Tomáš Jurčo. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Kodaň 15. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti piaty rok po sebe nepostúpili na MS do štvrťfinále. Oproti vlaňajšiemu šampionátu v Nemecku si však výrazne polepšili bodovo. Kým v Kolíne nad Rýnom skončili v základnej skupine so ziskom štyroch bodov, v Kodani ich nazbierali o sedem viac. Útočník Tomáš Jurčo vidí smerovanie tímu pozitívne.Slováci mali na turnaji dobré aj zlé chvíle, Jurčo hodnotí vystúpenie v Kodani pozitívne:K postupu do štvrťfinále mali Slováci veľmi blízko, no jedenásť získaných bodov im nestačilo.uviedol Jurčo, ktorý na turnaji inkasoval množstvo rán, o čom svedčila aj jeho doškriabaná tvár.Jurčo prijal pozvanie na MS aj preto, že vlaňajší rok nemal jednoduchý a teraz opäť nadobúda stratené sebavedomie.Na jednej strane je koniec v základnej skupine pre slovenský hokej sklamaním, na druhej však treba vyzdvihnúť zlepšenie oproti vlaňajšiemu šampionátu.dodal útočník Chicaga.Dvadsaťpäťročný útočník by sa chcel v drese Slovenska predstaviť aj na budúcoročnom šampionáte. Zvlášť po tom, čo vyšla na svetlo sveta správa, že by Slováci mali hrať v skupine v jeho rodnom meste Košiciach.vyslaní redaktori TASR ny wr